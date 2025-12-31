Brasil deve liderar crescimento global da publicidade em 2026

247 - O Brasil deve registrar, em 2026, o maior crescimento entre os principais mercados globais de publicidade e marketing. A combinação da Copa do Mundo com o calendário eleitoral cria um cenário de forte mobilização popular, aumento do consumo de mídia e aceleração das decisões de investimento por parte das marcas, colocando o país em posição de destaque no cenário internacional.

Segundo o Infomoney, a projeção consta do relatório Ad Spend Forecasts, divulgado pelo grupo Dentsu, que estima crescimento de 9,1% no investimento publicitário brasileiro em 2026. O desempenho coloca o Brasil à frente de grandes economias asiáticas e europeias, reforçando o peso de eventos de massa na dinâmica do mercado publicitário.

Brasil lidera projeções globais de crescimento publicitário

Segundo o estudo, a Copa do Mundo de 2026, disputada nos Estados Unidos, México e Canadá, aliada às eleições no Brasil, cria um ambiente singular de atenção máxima e engajamento emocional. Esse contexto tende a ampliar o consumo de mídia e a acelerar estratégias de comunicação e marketing.

Para Bruno Brum, CMO da Agência End to End, o cenário brasileiro reúne fatores difíceis de serem replicados em outros mercados. “O Brasil entra em 2026 como protagonista global do crescimento em publicidade porque reúne dois motores extremamente potentes: a emoção da Copa do Mundo e a intensidade das eleições. Esses eventos criam picos de atenção, ampliam o consumo de mídia e aceleram decisões de investimento. Ao combinar oportunidade e escala, o país se torna um terreno especialmente fértil para marcas que buscam relevância, recall e resultados em um ano decisivo.”

Crescimento brasileiro contrasta com cenário global

O relatório da Dentsu aponta que, em outros continentes, o avanço da publicidade está mais associado a mudanças no comportamento do público do que à realização de grandes eventos. O estudo destaca o crescimento do interesse dos consumidores por novos formatos de conteúdo, com destaque para hábitos da Geração Z, como o consumo de anime, que já representa parcela relevante dessa expansão.

Na comparação internacional, após o Brasil, os países com maior crescimento projetado são a Índia, com alta estimada de 8,6%, e a China, com 6,1%. Na Europa, o Reino Unido lidera as projeções, com avanço de 5,7%. A média da região Ásia-Pacífico deve crescer 5,4% em 2026, enquanto a região EMEA, que reúne Europa, Oriente Médio e África, tem previsão de alta de 4,2%.

Publicidade digital consolida protagonismo

Outro destaque do estudo é a consolidação da publicidade digital como principal motor do crescimento global. A projeção indica avanço de 6,7% em 2026, fazendo com que o digital passe a representar 68,7% de todo o investimento publicitário mundial. O dado reforça a intensificação da disputa por atenção, audiência e conversão nas plataformas online.

Mercado brasileiro se prepara para ano aquecido

No Brasil, a expectativa é de um ano especialmente intenso para o mercado de eventos, mídia e ativações. “O ano de 2026 será de muito trabalho para o mercado de eventos e de publicidade no Brasil. A Copa do Mundo e as eleições são dois eventos que movimentarão bilhões de reais em investimento publicitário, promocional e na organização de eventos. É um ano muito esperado por todos da indústria”, afirma Fábio Wolff, sócio-diretor da Wolff Sports e especialista em marketing esportivo.

Henrique Aguiar, especialista em negócios e marketing e diretor da área do Sport, avalia que o país já se consolidou como um dos maiores centros globais de atenção. “O relatório da Dentsu reforça algo que o mercado já percebeu: o Brasil se tornou um dos maiores centros de atenção do mundo. Copa e eleições aceleram esse movimento, mas o ponto central é outro: somos um país de enorme consumo digital, emocionalmente engajado e capaz de gerar impacto global.” Para ele, a liderança do digital é consequência direta desse perfil. “2026 será um ano de disputa por relevância, e o Brasil está no centro desse jogo.”

Clubes enxergam novas oportunidades no ambiente esportivo

No setor esportivo, clubes também identificam um cenário ampliado de oportunidades. Nelson Pires, vice-presidente de Marketing do Internacional, destaca que anos de Copa do Mundo alteram profundamente o ambiente de consumo e mídia no país.

“O futebol certamente terá um espaço ainda maior na rotina das pessoas, e com isso o torcedor fica mais engajado. Para clubes como o Inter, esse movimento amplia as oportunidades de gerar valor, seja fortalecendo nossa relação com a torcida, seja atraindo novos públicos por meio de experiências, conteúdo e plataformas digitais”, disse Pires.