CazéTV bate recorde e supera 21 milhões em Brasil x Japão

247 - A transmissão da partida entre Brasil e Japão pela Copa do Mundo registrou números expressivos de audiência tanto nas plataformas digitais quanto na televisão aberta. Segundo a coluna Outro Canal, da Folha de São Paulo, a CazéTV alcançou 21,1 milhões de aparelhos conectados simultaneamente durante o confronto, estabelecendo o quarto recorde mundial consecutivo do canal nesta edição do torneio.

Do jogo de estreia da Seleção Brasileira, quando a CazéTV registrou 12,7 milhões de dispositivos conectados, até o confronto contra o Japão, o canal acumulou um crescimento de 65,7% — um salto de mais de 8 milhões de conexões ao longo de quatro partidas.

Globo mantém liderança na televisão aberta

Na TV aberta, a Globo registrou média de 33 pontos de audiência na Grande São Paulo, com pico de 35 pontos durante a narração de Everaldo Marques. Embora expressivo, o resultado ficou abaixo dos 38 pontos alcançados na partida anterior da Seleção contra a Escócia.

Cada ponto de audiência na Grande São Paulo corresponde a aproximadamente 199 mil telespectadores, segundo os critérios de medição do mercado. No Rio de Janeiro, a emissora obteve média de 39 pontos e pico de 40. Já no Painel Nacional de Televisão (PNT), indicador que reúne os principais mercados do país, a transmissão alcançou média de 35 pontos.

SBT aguarda revisão da audiência

O SBT, que exibiu o confronto com narração de Galvão Bueno, registrou média de nove pontos na Grande São Paulo.

A emissora espera uma revisão dos índices após a correção de uma falha na medição do Ibope, atribuída à transmissão simultânea da partida com a N Sports.

A Seleção Brasileira volta a campo no próximo domingo (5), às 17h, quando enfrentará a Costa do Marfim ou a Noruega pelas fases decisivas da Copa do Mundo.