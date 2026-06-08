Datena deixa EBC para disputar as eleições de 2026

247 - O jornalista e apresentador José Luiz Datena decidiu encerrar seu contrato com a Empresa Brasil de Comunicação (EBC) para disputar as eleições de 2026. Segundo a coluna de Igor Gadelha, no Metrópoles, Datena comunicou sua decisão à presidente da EBC, Antonia Pellegrino, durante uma conversa telefônica realizada no último fim de semana. A medida ocorre em meio aos preparativos para sua entrada na disputa eleitoral.

Saída segue calendário da legislação eleitoral

Com a decisão, o apresentador permanecerá na programação da EBC até 30 de junho, prazo estabelecido pela legislação eleitoral para que emissoras de rádio e televisão deixem de transmitir programas comandados por pré-candidatos. Datena foi contratado pela empresa pública no início de 2026. Atualmente, ele apresenta um programa diário de entrevistas na Rádio Nacional e uma atração semanal na TV Brasil.

Filiação ao PSB reforça projeto político

A decisão também reforça a movimentação política de Datena nos últimos meses, quando o apresentador se filiou ao Partido Socialista Brasileiro (PSB). A expectativa é que ele dispute uma vaga de deputado federal por São Paulo nas eleições de 2026. A candidatura representará mais uma tentativa de inserção do comunicador na política institucional, após sucessivas aproximações com disputas eleitorais nos últimos anos.