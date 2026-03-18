Estadão também diz que é melhor que Bolsonaro fique preso em casa

247 – O agravamento do estado de saúde do ex-presidente Jair Bolsonaro reacendeu o debate jurídico e institucional sobre as condições de cumprimento de sua pena, levando setores da imprensa tradicional a defenderem a adoção de prisão domiciliar. Em editorial desta quarta-feira 18, o jornal Estado de S. Paulo sustenta que a combinação entre rigor legal e humanidade recomenda a transferência do ex-mandatário para o regime domiciliar.

Segundo a análise, Bolsonaro enfrenta um quadro clínico delicado, com internação em unidade de terapia intensiva por broncopneumonia e um histórico prolongado de cirurgias e complicações médicas. Diante disso, o jornal argumenta que as instituições brasileiras devem agir com maturidade e considerar a adequação do regime prisional às condições de saúde do ex-presidente.

A avaliação editorial ressalta que a discussão não deve ser contaminada pela polarização política nem por interesses eleitorais. O ponto central, segundo o texto, é a aplicação da legislação vigente, que prevê a possibilidade de prisão domiciliar quando o estado de saúde do detento é incompatível com o ambiente carcerário ou exige cuidados médicos contínuos.

Condenação e gravidade dos crimes

O posicionamento não ignora a gravidade das condenações impostas a Bolsonaro. O ex-presidente foi sentenciado a 27 anos de prisão por liderar uma organização criminosa envolvida em tentativa de golpe de Estado e ataques à ordem democrática.

O editorial, convergente com a posição de O Globo, destaca que a responsabilização judicial desses atos representa um marco institucional relevante no Brasil, especialmente diante das ações que buscaram desacreditar o sistema eleitoral, mobilizar setores militares e estimular uma ruptura institucional após o resultado das urnas.

Além disso, o texto observa que o próprio Bolsonaro contribuiu para o agravamento de sua situação jurídica ao desafiar decisões judiciais e incentivar confrontos com as instituições, em especial o Supremo Tribunal Federal.

Saúde não altera culpa, mas exige humanidade

Apesar da gravidade dos crimes, o argumento central é que o estado de saúde não pode ser ignorado pelo Estado. O editorial enfatiza que reconhecer a necessidade de um regime mais adequado não significa relativizar a condenação nem transformar a situação em instrumento político.

A análise também critica tentativas de exploração do quadro clínico do ex-presidente para mobilização emocional ou ganhos eleitorais, classificando esse comportamento como oportunista.

Ainda assim, sustenta que a legislação brasileira é clara ao permitir a prisão domiciliar em casos de saúde grave, tratando-se de um direito previsto e aplicado regularmente, e não de privilégio.

Precedentes e dimensão institucional

Outro ponto destacado é a dimensão institucional do caso. A prisão de um ex-presidente da República exige, segundo o editorial, uma condução equilibrada, que preserve tanto a autoridade da lei quanto os princípios humanitários.

Como exemplo, é citado o caso do ex-presidente Fernando Collor, que teve seu regime de cumprimento de pena alterado pelo Supremo Tribunal Federal em função de condições de saúde, passando a cumprir prisão domiciliar.

O entendimento é que, se laudos médicos apontarem situação semelhante no caso de Bolsonaro, a adoção do mesmo critério seria uma consequência natural da aplicação da lei.