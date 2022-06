Felipe Neto sobre Gusttavo Lima: 'bolsonarista que não aguenta meia hora para enfrentar tudo que eu enfrentei'

Apoie o 247

247 - O youtuber Felipe Neto, de 34 anos, fez críticas nesta terça-feira (31) ao cantor Gusttavo Lima, de 32 anos, após o artista chorar em uma live, na noite dessa segunda-feira (30), ao comentar investigações por causa de um contrato milionário, de R$ 1,2 milhão, para um show no município de Conceição do Mato Dentro, cidade com apenas 17 mil habitantes localizada na Região Central de Minas Gerais - o Executivo municipal cancelou o evento após denúncias de irregularidades. O influenciador também acusou o artista de se "beneficiar de dinheiro público".

"Esses bolsonaristas não aguentariam meia hora se tivessem que enfrentar tudo que eu, Porchat, Adnet, Luisa e tantos outros temos que enfrentar há quatro anos. E contra nós eles só usavam mentiras", disse Felipe Neto no Instagram.

"Sabe o que eu acho engraçado? Estou há quatro anos sendo massacrado pela opinião pública, Anitta, Porchat, outros artistas. Fui acusado de pedofilia, corrupção de menores, polícia veio na minha casa a mando da família Bolsanaro. Aí, um cantor sertanejo passa uma semana sendo atacado por se beneficiar de dinheiro público para fazer shows e já faz live chorando falando falando que vai desistir", afirmou.

Investigações

Contratos para shows do artista são investigados em pelo menos três estados. Além de Minas, o Ministério Público do Rio investiga um contrato de R$ 1 milhão para uma apresentação de Gusttavo Lima que marcado para acontecer no dia 8 de junho na cidade de Magé, a 100 quilômetros da capital fluminense.

O Ministério Público de Roraima apura um contrato de R$ 800 mil para um show do cantor no município de São Luiz, que tem o segundo PIB mais baixo do estado. A cidade tem apenas dois hotéis.

