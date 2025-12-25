Gleisi critica postura da mídia contra reajustes no salário mínimo: "crueldade"

247 - A ministra-chefe da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Gleisi Hoffmann, fez duras críticas, nesta quinta-feira (25), ao mais recente editorial do jornal O Estado de São Paulo, que se posiciona contra os reajustes do salário mínimo. No editorial, o jornal classifica a medida como eleitoreira e também investe em ataques contra as políticas de benefícios sociais. "Obcecado pela busca de votos na campanha à reeleição, Lula empurra País para o abismo ao insistir numa política de reajuste real do salário mínimo que a economia é incapaz de suportar", escreve o editorial.

Em resposta, Gleisi fez uma postagem na rede X em que acusa o jornal de defender "uma crueldade contra os trabalhadores". A ministra também afirma que o jornal ignora que as medidas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva "aquecem a economia". Segundo Gleisi, o jornal também evitou dizer qualquer "palavra sobre os juros da dívida, impulsionados pela taxa Selic estratosférica, o mais grave problema fiscal que o país enfrenta".

Por @gleisi, no X: "Editorial do @Estadao no dia de Natal defende uma crueldade contra os trabalhadores: acabar com a política de reajuste real do salário-mínimo, criada e retomada pelo presidente @LulaOficial. E volta a condenar a vinculação do mínimo ao piso das aposentadorias e ao BPC, duas políticas sociais importantíssimas para a imensa maioria da população. Simplesmente ignora que, além de promover alguma justiça num país profundamente desigual, são medidas que aquecem a economia, fundamentais para a retomada do crescimento. E não diz uma palavra sobre os juros da dívida, impulsionados pela taxa Selic estratosférica, o mais grave problema fiscal que o país enfrenta. Isso sim é tratar com leviandade as grandes questões do Brasil".