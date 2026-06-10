Globo e MGM compram Bingão do Brasil para reforçar BetMGM

247 - A Boa Lion, joint venture entre o Grupo Globo e a MGM Resorts responsável pela BetMGM no Brasil, fechou a compra de 100% da Bingão do Brasil, empresa de vídeo-bingo online que tem Luciano Huck entre os investidores indiretos. As informações foram publicadas pelo InvestNews.

A operação ainda depende de aprovação do Cade (Conselho Administrativo de Defesa Econômica). A Bingão do Brasil está em fase pré-operacional e atua no desenvolvimento de jogos de vídeo-bingo, sem operar diretamente apostas de quota fixa, como as apostas esportivas.

A transação não teve valores divulgados. Segundo a Boa Lion, o objetivo da compra é fortalecer a área de bingo online dentro da BetMGM, marca de apostas criada pela parceria entre Globo e MGM Resorts.

A receita bruta das operadoras de apostas no Brasil, conhecida como GGR, somou R$ 37 bilhões em 2025. O país já ocupa a quinta posição entre os maiores mercados de apostas esportivas do mundo. A BetMGM informou ao Cade que tem participação inferior a 10% nesse segmento.

Luciano Huck aparece no lado vendedor

A Bingão do Brasil tem quatro grupos entre seus atuais proprietários. A composição reúne nomes ligados ao entretenimento, à tecnologia, ao empreendedorismo e ao setor de private equity.

Uma das acionistas é a L.Eva Participações, holding criada em janeiro de 2025 e sediada em Brasília. Registros societários apontam Luciano Huck, apresentador da TV Globo, entre os sócios da empresa, ao lado do empresário Evanildo Paes de Barros Junior e da EJR Participações.

Outra participante é a Pipa Ventures, empresa de tecnologia que divide endereço com a própria Bingão e reúne os empreendedores responsáveis pelo projeto.

O grupo vendedor também inclui o FIP AJL II Multiestratégia, fundo de private equity com mais de R$ 300 milhões em capital comprometido, além do investidor Antonio Gouvêa Vieira Filho.

Apostas, Globo e MGM

A BetMGM entrou no mercado brasileiro por meio de uma estrutura societária ajustada às regras do setor. A legislação das apostas exige que operadoras estrangeiras tenham um sócio nacional com participação mínima.

Nesse modelo, a MGM Resorts, dona da marca global e controladora da operação, se uniu ao Grupo Globo em agosto de 2024.

A escolha da estrutura também considerou uma regra específica da Lei das Bets. O artigo 18 impede operadores de apostas, suas controladas e controladoras, de adquirir, licenciar ou financiar direitos de transmissão de eventos esportivos no Brasil.

A norma busca evitar que uma casa de apostas controle a exibição de jogos sobre os quais oferece apostas. Como a Globo é a maior detentora de direitos esportivos do país, o desenho societário ajuda a afastar riscos de conflito regulatório em razão da atuação do grupo no mercado de mídia e esportes.

Licença e lançamento da BetMGM

A BetMGM recebeu licença definitiva da Secretaria de Prêmios e Apostas, do Ministério da Fazenda, em dezembro de 2024. A marca foi lançada no Brasil em fevereiro de 2025, com apostas esportivas, cassino e cassino ao vivo.

A joint venture declarou como meta alcançar 10% do mercado brasileiro. Com a compra da Bingão do Brasil, a operação amplia sua aposta em produtos digitais voltados ao bingo online, em um setor que passa por expansão e maior regulação no país.