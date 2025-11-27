Institulo Palestino lança plataforma em disputa narrativa contra discurso israelense

247 - O Instituto Palestino de Diplomacia Pública (PIPD) lança nesta sexta-feira (28), às 19h, a plataforma “Comunicando a Palestina: O poder da narrativa”, durante evento na Câmara de O lançamento contará com um painel aberto conduzido pelo escritor Milton Hatoum e por Rula Shadeed, diretora do PIPD, em uma conversa dedicada à defesa dos direitos do povo palestino. A partir das 16h, ambos estarão disponíveis para atender jornalistas.

Chegada da plataforma ao público brasileiro

O encontro desta sexta integra a programação de apresentação da ferramenta, que pretende orientar profissionais e cidadãos na comunicação sobre a Palestina. A iniciativa se soma a esforços para ampliar o debate público sobre o tema no Brasil.

Painel reúne Milton Hatoum e a diretora do PIPD

O painel de abertura reunirá Milton Hatoum e Rula Shadeed para discutir narrativas sobre a Palestina, ressaltando a importância da construção de discursos éticos e contextualizados. O diálogo busca reforçar o papel de comunicadores e espaços públicos na difusão de informações sobre o tema.

Festival no domingo amplia a programação

A programação continua no domingo (30), a partir das 13h, com o Festival Comunicando Palestina, no Galpão Cultural Elza Soares, no bairro Campos Elíseos, também em São Paulo. O evento celebra a chegada da plataforma ao país.

Ferramenta é fruto de anos de pesquisa e consultas

Criado pelo PIPD, organização independente sediada em Ramallah, o Comunicando Palestina resulta de anos de pesquisas, grupos focais e consultas com palestinos que vivem tanto no território palestino quanto na diáspora. Todo o processo buscou assegurar o protagonismo palestino na definição das diretrizes apresentadas.

Fortalecer narrativas éticas sobre a Palestina

A plataforma oferece ferramentas para ampliar a compreensão pública sobre o contexto colonial que envolve a realidade palestina. O material foi pensado para apoiar jornalistas, ativistas, acadêmicos, educadores, artistas, criadores de conteúdo, agentes humanitários e formuladores de políticas públicas que tratam do tema.