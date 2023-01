Internautas citam os índios yanomamis, criticam o governo Bolsonaro e defendem o Mais Médicos

Apoie o 247

247 - Internautas demonstraram novamente a indignação com os problemas de saúde enfrentados pelos índios yanomamis, em Roraima, onde foram encontrados com desnutrição grave e malária. Usuários do Twitter defenderam o Mais Médicos, programa lançado em 2013 pelo então governo da presidente Dilma Rousseff - o objetivo era levar de maneira emergencial mais profissionais para regiões pobres e principalmente no interior dos estados. Nesta terça-feira (24), o nome do programa ficou no trending topic (tópico em tendência), como um dos assuntos mais comentados no Twitter.

O jornalista Luís Nassif disse que "não se pode esquecer o papel do ex-ministro Mandetta, acabando com o Mais Médicos. Foi uma das causas da volta das epidemias às aldeias".

Outro perfil disse: "os ricos não gostam do Programa Mais Médicos porque aumenta a concorrência dos filhos médicos deles e ajuda os mais pobres". "Não tem nada a ver com médicos cubanos, tem a ver com dinheiro: quantos menos médicos maior o valor da consulta".

A deputada federal Jandira Feghali (PCdoB-RJ) citou declarações de uma profissional de saúde. "Desolador. Ana Caroline, do programa Mais Médicos, faz relato dramático da situação do povo yanomami. Falta de estrutura e acesso a medicamentos básicos.Situação de completo abandono e esperança de um plano estruturado de atenção diferenciada a longo prazo".

De acordo com o Ministério dos Povos Indígenas, 99 crianças do povo Yanomami morreram em 2022 por conta do garimpo ilegal na região. A pasta estima que ao menos 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos últimos anos.

O Ministério da Saúde, comandado por Nísia Trindade, decretou emergência de saúde pública. Pelo menos outros quatro ministérios estão envolvidos na força-tarefa para ajudar os indígenas - Desenvolvimento e Assistência Social (Wellington Dias); Povos Indígenas (Sônia Guajajara), Direitos Humanos (Silvio Luiz de Almeida), e o da Justiça e Segurança Pública (Flávio Dino).

Entrevistei agora uma liderança yanomami. Não se pode esquecer o papel do ex-MInistro Mandetta, acabando com o Mais Médicos. Foi uma das causas da volta das epidemias às aldeias. — Luis Nassif (@luisnassif) January 24, 2023

Os ricos não gostam do Programa Mais Médicos porque aumenta a concorrência dos filhos médicos deles e ajuda os mais pobres. Não tem nada a ver com médicos cubanos, tem a ver com dinheiro: quantos menos médicos maior o valor da consulta. — Pedro Ronchi (@PedroRonchi2) January 24, 2023

Desolador. Ana Caroline, do programa Mais Médicos, faz relato dramático da situação do povo yanomami. Falta de estrutura e acesso a medicamentos básicos.Situação de completo abandono e esperança de um plano estruturado de atenção diferenciada a longo prazo https://t.co/KKBTommvhh — Jandira Feghali 🇧🇷🚩 (@jandira_feghali) January 24, 2023

