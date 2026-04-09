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      Leo Dias recebeu R$ 11,9 milhões de empresas ligadas ao Banco Master

      Valores pagos ao jornalista incluem R$ 9,9 milhões do Master e R$ 2 milhões de empresa associada ao banco

      Leo Dias (Foto: Reprodução/YouTube/Metrópoles)

      247 - O jornalista Leo Dias recebeu R$ 11,9 milhões de empresas ligadas ao Banco Master, incluindo R$ 9,9 milhões pagos diretamente pela instituição e outros R$ 2 milhões de uma companhia que teve aportes do mesmo grupo financeiro. Os valores estariam relacionados a contratos publicitários firmados com empresas do conglomerado, informa o jornal O Estado de São Paulo.

      Leo Dias afirmou que os recursos recebidos são referentes a um acordo comercial com o Will Bank, instituição financeira que integrava o conjunto de empresas sob controle do empresário Daniel Vorcaro. O jornalista sustenta que os pagamentos têm natureza publicitária e estão vinculados à prestação de serviços de divulgação.

      A apuração indica que os repasses ocorreram em diferentes momentos e envolveram tanto o Banco Master quanto uma empresa que recebeu investimentos do mesmo grupo. A relação entre as companhias e o banco é apontada como elemento central para compreender o fluxo financeiro identificado.

      O caso se insere em um contexto mais amplo de investigações e reportagens que vêm analisando movimentações financeiras envolvendo o Banco Master e empresas associadas. Nos últimos meses, diferentes transações e contratos ligados ao grupo têm sido alvo de escrutínio público.

      Leo Dias, por sua vez, reiterou que os valores recebidos decorrem de atividades profissionais regulares no mercado publicitário, sem irregularidades. 

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