247 - O jornalista Leo Dias recebeu R$ 11,9 milhões de empresas ligadas ao Banco Master, incluindo R$ 9,9 milhões pagos diretamente pela instituição e outros R$ 2 milhões de uma companhia que teve aportes do mesmo grupo financeiro. Os valores estariam relacionados a contratos publicitários firmados com empresas do conglomerado, informa o jornal O Estado de São Paulo.

Leo Dias afirmou que os recursos recebidos são referentes a um acordo comercial com o Will Bank, instituição financeira que integrava o conjunto de empresas sob controle do empresário Daniel Vorcaro. O jornalista sustenta que os pagamentos têm natureza publicitária e estão vinculados à prestação de serviços de divulgação.

A apuração indica que os repasses ocorreram em diferentes momentos e envolveram tanto o Banco Master quanto uma empresa que recebeu investimentos do mesmo grupo. A relação entre as companhias e o banco é apontada como elemento central para compreender o fluxo financeiro identificado.

O caso se insere em um contexto mais amplo de investigações e reportagens que vêm analisando movimentações financeiras envolvendo o Banco Master e empresas associadas. Nos últimos meses, diferentes transações e contratos ligados ao grupo têm sido alvo de escrutínio público.

Leo Dias, por sua vez, reiterou que os valores recebidos decorrem de atividades profissionais regulares no mercado publicitário, sem irregularidades.