Ministério Público investiga SBT e Celso Portiolli por caso com rã

247 - O Ministério Público de São Paulo instaurou, na terça-feira (7), uma investigação para apurar possíveis maus-tratos a um animal durante a exibição do programa Domingo Legal, do SBT. A apuração envolve o apresentador Celso Portiolli e a emissora, após a exibição de um quadro que teria exposto uma rã a situações consideradas inadequadas por entidades de proteção animal, informa o F5.

A investigação teve início após uma queixa-crime apresentada pelas ONGs Canto da Terra e Instituto Thaís Vidotto, que questionam a conduta exibida no programa. O SBT informou que não se manifestará sobre o caso, enquanto Celso Portiolli não respondeu aos contatos feitos até a última atualização.

O episódio ocorreu no dia 22 de março, durante o quadro “Cardápio Surpresa”, no qual uma chef de cozinha apresenta pratos considerados exóticos a convidados famosos. O formato inclui o uso de ingredientes incomuns, como insetos e anfíbios, com o objetivo de provocar reações nos participantes.

Na ocasião, o apresentador recebia o influenciador Lucas Guimarães e a cantora Manu Bahtidão. A situação ganhou repercussão após a introdução de uma rã no cenário. Assustados, os convidados deixaram o animal escapar, levando Portiolli a correr pelo estúdio para recuperá-lo. Durante o momento, o apresentador fez a declaração: “Estou com a mão na perereca!”.

Na sequência, a chef responsável pelo quadro afirmou que outras rãs haviam sido trituradas no liquidificador para a preparação de uma receita apresentada no programa, descrita como uma espécie de sopa, que os convidados experimentaram.

As imagens rapidamente circularam nas redes sociais, gerando críticas de entidades de defesa animal. Nos dias seguintes, organizações divulgaram notas de repúdio, classificando a situação como inadequada para os padrões atuais da televisão.

Com a formalização da denúncia, o Ministério Público iniciou diligências para verificar os fatos relatados. Segundo o órgão, tanto o apresentador quanto a emissora devem ser notificados nos próximos dias para apresentar suas versões e eventuais defesas.