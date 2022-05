Monark convida Elon Musk para "fumar maconha"

"Ei Elon Musk, já que você está no Brasil, posso ter você no meu podcast?", escreveu o youtuber na rede social edit

247 - O youtuber Bruno Aiub, o Monark, fez nesta sexta-feira (20) uma publicação em tom provocativo no Twitter direcionada ao bilionário Elon Musk, que chegou ao Brasil nesta sexta para um encontro com Jair Bolsonaro (PL).

"Ei @elonmusk já que você está no Brasil, posso ter você no meu podcast?", escreveu o influenciador na redes social. "Podemos fumar maconha, eu tenho a boa merda", acrescentou o youtuber, que chegou a ser demitido do Flow Podcast, em fevereiro, ao defender a legalização de um partido nazista no Brasil.

Durante encontro nesta sexta, o empresário sul-africano Elon Musk afirmou estar "super animado" para fazer o monitoramento ambiental da Amazônia, que terá suas riquezas na mira de um estrangeiro.

Bolsonaro também ofereceu ao empresário a base de Alcântara (MA), que serve para o lançamento de foguetes.

Reações ao encontro

Coordenador do MapBiomas e especialista em monitoramento ambiental, Tasso Azevedo afirmou que o Brasil não precisa de satélites do bilionário. De acordo com o analista, falta é ação do governo para conter o desmatamento.

O professor da Universidade Federal do ABC (SP) Sergio Amadeu, pesquisador de redes digitais, afirmou que as propostas discutidas no encontro entre Bolsonaro e Musk são o "símbolo da submissão" do Brasil aos interesses estrangeiros.

Internautas também criticaram a reunião dos dois. O deputado federal Paulo Teixeira (PT-SP), por exemplo, destacou que a 'extrema direita americana está interferindo nas eleições brasileiras'. Outros parlamentares e nomes como a cantora Zélia Duncan também se pronunciaram no Twitter.

We can somke weed, I have the good shit. 😜 — ♔ Monark (@monark) May 20, 2022

