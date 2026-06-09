PT lança rede de porta-vozes digitais em defesa de Lula

247 - O PT lança nesta terça-feira (9), em Brasília, a rede Porta-Vozes de Lula e do Brasil, uma iniciativa voltada a ampliar a mobilização digital em defesa do presidente Lula (PT), da democracia, da soberania nacional e das conquistas populares, com foco também no combate à desinformação e no fortalecimento da participação política nas redes sociais.

O lançamento está marcado para as 18h30, com transmissão pelas plataformas digitais do partido para todo o país. A iniciativa integra a estratégia de comunicação e mobilização política do PT no período pré-eleitoral, com o objetivo de organizar militantes, lideranças políticas, influenciadores, criadores de conteúdo, movimentos sociais e apoiadores do governo Lula em uma ampla rede nacional de comunicação popular.

A proposta do Porta-Vozes de Lula e do Brasil é estimular a atuação diária de participantes nas redes sociais, ampliando o diálogo com a população, divulgando ações do governo federal e enfrentando a circulação de notícias falsas. O instrumento também deve oferecer orientações, conteúdos, formação política e ferramentas digitais para tirar dúvidas dos integrantes da rede.

Entre os nomes previstos para o lançamento estão as deputadas federais Erika Hilton (PSOL) e Jandira Feghali (PCdoB), os deputados federais Lindbergh Farias (PT), André Janones (REDE) e Pedro Campos (PSB), além do ministro Guilherme Boulos (PSOL). O evento também contará com a presença de influenciadores digitais, criadores de conteúdo e lideranças progressistas de diferentes regiões do país.

Para o secretário de Comunicação do PT, Éden Valadares, a disputa política contemporânea passa de forma decisiva pelo ambiente digital. “Em um cenário marcado pela circulação acelerada de informações e pela disseminação de notícias falsas, fortalecer vozes comprometidas com a democracia, a verdade e os interesses nacionais tornou-se uma tarefa estratégica para o futuro do Brasil”.

Com a criação da rede, o partido pretende estruturar uma frente permanente de comunicação voltada a defender o projeto político do governo Lula, disputar narrativas nas plataformas digitais e incentivar a participação cidadã em temas ligados à democracia, aos direitos sociais e à soberania do país.