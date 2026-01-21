Reinaldo Azevedo anuncia saída do UOL e rebate teorias sobre caso Master

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo confirmou que deixará o portal UOL no fim de janeiro, encerrando sua atuação como colunista da plataforma. Segundo ele, a decisão foi tomada de forma tranquila e sem qualquer tipo de conflito com a empresa. O comunicador afirmou que pretende se dedicar a novos projetos profissionais, que devem ser divulgados em breve.

Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo nesta quarta-feira (21), Azevedo relatou que pediu demissão em uma conversa amistosa. “Não há briga, estranhamento, nada. Vou fazer outra coisa, e logo se saberá”, afirmou. Procurado, o UOL não comentou o desligamento.

Saída confirmada e decisão amigável

Dias antes do anúncio oficial, Azevedo já havia mencionado em seu programa no UOL que especulações surgiriam em torno de sua saída. Entre elas, a possibilidade de ligação com a cobertura do caso envolvendo o Banco Master. Em tom irônico, o jornalista comentou as teorias. “Ah, tem a ver com o Banco Master... As teorias vão aparecer. Tem a ver porque ele usa camisa colorida... Olha, à vontade para especular”, disse em vídeo.

Especulações nas redes e parceria no podcast

As conjecturas se intensificaram nas redes sociais nos dias seguintes. O motivo foi a parceria de Azevedo com o advogado Walfrido Warde no podcast Reconversa. Warde, do escritório Warde Advogados, atuava na defesa do Banco Master e de seu proprietário, Daniel Vorcaro. O Instituto para Reforma das Relações entre Estado e Empresa, presidido por Warde, também figura como apoiador do programa.

Negativa de conflito de interesses

Reinaldo Azevedo negou que essa relação tenha influenciado sua saída do UOL ou sua atuação jornalística. Em resposta por escrito, foi direto ao abordar o tema. “Continuo a falar o que penso sobre o assunto. No UOL e em qualquer lugar. Sei lá quantos clientes tem o Walfrido. Imagine se eu usasse a lista para calibrar as minhas opiniões”, declarou.

Continuidade de projetos e boatos na internet

O jornalista informou que o podcast Reconversa será retomado com uma nova série de entrevistas. Ele também segue com seus comentários na BandNews FM e na BandNews TV. Na mesma quarta-feira, 21, Walfrido Warde deixou oficialmente a defesa de Daniel Vorcaro.

Pouco depois de tomar conhecimento dessa informação, Azevedo relatou preocupação com um boato que passou a circular na internet, causando apreensão entre amigos e familiares. “Um amigo do Paraná acaba de me perguntar se é verdade que estou com os dias contados, prestes a morrer. Descobri que há essa onda na internet”, contou. Em seguida, ironizou: “se puder publicar que sei que ‘é provável que eu morra um dia, mas que nada indica que vá ser agora ou num tempo que faria feliz os inimigos’, agradeço.”