Reinaldo Azevedo integra equipe do Metrópoles a partir de março

247 - O jornalista Reinaldo Azevedo passará a integrar o portal Metrópoles, conforme comunicado divulgado pela empresa. A partir de 2 de março, ele realizará análises sobre política nacional e internacional em transmissões ao vivo de segunda a sexta-feira no canal do grupo no YouTube.

De acordo com o Metrópoles, o novo programa terá foco na análise dos principais acontecimentos políticos do Brasil e do cenário internacional. As transmissões ocorrerão ao vivo na plataforma digital, com encontros regulares ao longo da semana. A divulgação também informa que o conteúdo será voltado à interpretação de temas políticos complexos, com programação fixa no canal digital do grupo.

➡️ Atenção, é oficial! Reinaldo Azevedo agora faz parte do @Metropoles



A partir de 2/3, o jornalista traz suas análises provocativas e precisas dos principais acontecimentos da política nacional e internacional. De segunda a sexta, ao vivo, no canal do YouTube do Metrópoles.… pic.twitter.com/7CiTZOnMSd — Metrópoles (@Metropoles) February 12, 2026





Saída do UOL ocorreu "sem conflitos"

O anúncio ocorreu após a confirmação, em janeiro, de que o jornalista deixaria o portal UOL, onde atuava como colunista. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, Azevedo afirmou que a saída ocorreu de forma tranquila. "Não há briga, estranhamento, nada. Vou fazer outra coisa, e logo se saberá", declarou.

Segundo o jornalista, a decisão foi tomada sem conflitos com a empresa. Ele informou, na ocasião, que pretendia se dedicar a novos projetos profissionais, que seriam divulgados posteriormente. Procurado, o UOL não comentou o desligamento.