Ricardo Amaral assume como editor especial do Brasil 247 em Brasília

247 – O jornalista Ricardo Amaral assumiu nesta semana o cargo de editor especial do Brasil 247 em Brasília, reforçando a equipe do veículo para a cobertura política e eleitoral na capital federal, Amaral chega ao 247 como mais um dos grandes nomes do jornalismo brasileiro integrados ao projeto editorial do maior canal progressista de comunicação do País.

Mineiro de Belo Horizonte, Ricardo Amaral construiu uma trajetória de destaque em algumas das mais importantes redações brasileiras. Entre 1982 e 2009, atuou como repórter, repórter especial, editor e colunista em veículos como O Globo, Jornal de Brasília, Veja, Folha de S.Paulo, Estadão, IstoÉ/Senhor, Valor Econômico, Reuters e Revista Época.

Além da experiência na imprensa, Amaral também acumulou atuação institucional em Brasília. Foi assessor de Comunicação e Imprensa no Ministério da Saúde, na gestão de José Serra; trabalhou na Secretaria-Geral da Presidência da República, com Luiz Dulci; e também no Partido dos Trabalhadores e na Secretaria de Relações Institucionais da Presidência da República, na gestão de Gleisi Hoffmann. Colaborou ainda com o Instituto Lula e participou das campanhas presidenciais de Dilma Rousseff, Fernando Haddad e do presidente Lula como assessor de comunicação.

Autor do livro A vida quer é coragem – A trajetória da primeira presidenta do Brasil, lançado em 2011 pela Editora Sextante, Amaral retorna num dos períodos mais decisivos da história recente do País, às vésperas da disputa presidencial.

“Volto com grande entusiasmo ao jornalismo diário e pronto para mergulhar no mundo digital”, afirmou Ricardo Amaral.

A chegada do jornalista foi celebrada pela direção do Brasil 247. Para Florestan Fernandes Júnior, diretor do grupo, Amaral representa um reforço de peso para a cobertura política do veículo.

“A chegada de Ricardo Amaral à redação do Brasil 247 merece tapete vermelho. Ricardo é, sem dúvida, um dos grandes nomes do jornalismo político brasileiro. Trabalhou nas principais redações do país e, nos últimos anos, assessorou o presidente Lula, a presidenta Dilma Rousseff e a ex-ministra Gleisi Hoffmann. Além do talento como repórter, Ricardo é também um excelente analista político. Conhece como poucos os bastidores e os meandros do poder”, declarou.

O fundador e editor do Brasil 247, Leonardo Attuch, destacou que a incorporação de Amaral reforça a estratégia do grupo de reunir profissionais experientes para a cobertura das eleições e dos principais acontecimentos nacionais.

“É mais um craque que se soma à seleção de grandes nomes do jornalismo brasileiro que já fazem parte da nossa equipe”, afirmou Attuch.

Em Brasília, Ricardo Amaral passa a integrar um time que já conta com nomes como Tereza Cruvinel, Joaquim de Carvalho, Leonardo Sobreira e Fernando Horta. O reforço amplia a presença do Brasil 247 na capital federal e fortalece a cobertura política, institucional e eleitoral do veículo em um cenário de grande relevância para a democracia brasileira.

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