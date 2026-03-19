The Economist retrata Trump 'cego' e 'enfraquecido' pelos ataques ao Irã

247 - A guerra contra o Irã representa um dos maiores desafios ao segundo mandato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ameaçar sua trajetória política e sua capacidade de manter controle sobre o cenário interno. A avaliação é apresentada em uma análise publicada pela revista britânica The Economist, que destaca como o conflito pode alterar significativamente o curso de sua presidência.

Na análise, a The Economist ressalta que Trump construiu uma carreira política marcada por resiliência e capacidade de contrariar previsões — desde os eventos de 6 de janeiro de 2021, quando apoiadores invadiram o Capitólio, até sua reeleição em 2024 com uma votação mais expressiva. Ainda assim, a publicação argumenta que a guerra com o Irã surge como uma crise capaz de interromper esse padrão, ao atingir diretamente os fundamentos de seu poder político.

Segundo a revista, mesmo um conflito de curta duração já teria impacto relevante sobre o governo. Caso se prolongue por meses, no entanto, os efeitos podem ser ainda mais severos, com potencial para comprometer o restante do mandato. A análise aponta que guerras tendem a acelerar mudanças políticas e reduzir a margem de manobra de líderes, ampliando riscos em momentos de instabilidade.

A The Economist identifica três pilares centrais do poder de Trump que estariam sendo enfraquecidos pelo conflito: a capacidade de impor sua própria narrativa, o uso constante de pressão como instrumento político e sua influência sobre o Partido Republicano. Esses elementos, que sustentaram sua ascensão e governabilidade, passam a enfrentar limitações diante de um cenário de guerra.

O texto também observa que, mesmo sem o conflito, a força dessas características já poderia diminuir após as eleições legislativas de meio de mandato. No entanto, a guerra no Irã atua como um fator de aceleração desse processo, alterando de forma mais rápida e intensa o equilíbrio político em Washington.

Ao retratar o impacto do confronto, a análise conclui que o conflito não apenas afeta a política externa dos Estados Unidos, mas também reconfigura o ambiente doméstico, colocando em xeque a eficácia das estratégias que consolidaram o poder de Trump ao longo de sua trajetória.