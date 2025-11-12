Trump diz ter 'obrigação' de processar a BBC por edição de discurso em documentário

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta segunda-feira (11) que considera ter a “obrigação” de processar a BBC. O motivo, segundo a CNN Brasil, seria a suposta manipulação de seu discurso anterior aos ataques de 6 de janeiro de 2021 ao Capitólio.

Segundo a BBC, Trump, ameaçou processar a emissora britânica após afirmar que um documentário do canal público teria manipulado um de seus discursos. A equipe jurídica do republicano deu prazo até 14 de novembro para que a emissora faça uma “retratação completa e justa” ou enfrente um processo de US$ 1 bilhão.

A BBC vive uma de suas maiores crises institucionais nas últimas décadas, após a renúncia do diretor-geral Tim Davie e da chefe de jornalismo Deborah Turness. As saídas ocorreram em meio a acusações de parcialidade e manipulação de conteúdo.

“Eles mudaram meu discurso”, diz Trump

“Bem, acho que tenho a obrigação de fazer isso”, afirmou Trump sobre o possível processo contra a emissora em entrevista ao programa The Ingraham Angle, da Fox News, apresentado por Laura Ingraham. “Eles realmente mudaram meu discurso de 6 de janeiro, que era um discurso lindo e muito tranquilo. Eles o fizeram parecer radical e o alteraram completamente. O que fizeram foi inacreditável”, ressaltou Trump, de acordo com a reportagem.

Segundo Trump, a própria BBC reconheceu a manipulação. “Eles me mostraram os resultados depois, o resultado do que fizeram, como o deturparam. Foi muita desonestidade. E o chefe pediu demissão, assim como muitas outras pessoas”, disse.

BBC admite erro e enfrenta crise interna

A BBC reconheceu que houve erro na edição do discurso de Trump, embora negue ter havido intenção política. Ainda assim, o episódio provocou uma crise sem precedentes, levando à saída de altos executivos e a críticas sobre a imparcialidade da emissora pública. O caso reacendeu o debate internacional sobre o papel e a responsabilidade da mídia diante de líderes políticos, especialmente em períodos de intensa polarização.

Debate sobre imigração e mão de obra

Durante a mesma entrevista, Trump também comentou sobre os vistos de trabalho H-1B, concedidos a estrangeiros qualificados. Ao ser questionado por Ingraham se planejava “inundar o país com dezenas ou centenas de milhares de trabalhadores estrangeiros”, ele respondeu: “concordo, mas é preciso trazer talento”.

A apresentadora retrucou que “há muitas pessoas talentosas aqui”, ao que Trump respondeu afirmando que “não, vocês não têm certos talentos e as pessoas precisam aprender. Não se pode tirar pessoas da fila do desemprego e dizer: ‘vou colocá-las em uma fábrica onde vamos produzir mísseis’”.