TV 3.0 brasileira é apresentada nos Estados Unidos

247 - A nova geração da televisão brasileira, conhecida como TV 3.0, será apresentada no NAB Show 2026, em Las Vegas, consolidando o avanço tecnológico que integra sinal aberto e internet, amplia a interatividade e abre espaço para novos modelos de negócios na radiodifusão. O sistema, também chamado de DTV+, permite transmissão com qualidade de até 8K e oferece recursos digitais avançados, mantendo o acesso gratuito ao conteúdo, detalha a Folha de São Paulo.

O evento, marcado para o dia 20, reunirá autoridades e representantes do setor para discutir os impactos da tecnologia. O modelo brasileiro será apresentado no painel “NextGen TV e TV 3.0: Uma Conversa Global sobre o Futuro da Radiodifusão”, com participação do ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, e da comissária da FCC (Comissão Federal de Comunicações dos Estados Unidos), Olivia Trusty

A TV 3.0 é vista como uma oportunidade de transformação para diferentes segmentos da indústria. Além das emissoras, o novo padrão abre espaço para desenvolvedores de software, fabricantes de equipamentos, startups e empresas do varejo digital. A integração entre transmissão tradicional e internet amplia a coleta e o uso de dados, o que pode levar a novas estratégias de monetização

Entre os principais recursos está o chamado T-commerce, que permite ao espectador realizar compras diretamente pela televisão, sem a necessidade de outro dispositivo. Embora o conceito já exista, a nova tecnologia promete ampliar sua escala ao integrar de forma mais eficiente os ambientes digital e broadcast

Para o Ministério das Comunicações, a adoção da TV 3.0 pode ajudar a recuperar parte da participação do setor no mercado publicitário, que vem sendo reduzida pela concorrência com plataformas digitais. A expectativa é que a inovação crie novas fontes de receita e reposicione a radiodifusão no cenário econômico

Entidades representativas do setor, como a Abert (Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV) e a Abratel (Associação Brasileira de Rádio e TV), defendem a criação de linhas de crédito para viabilizar os investimentos necessários na transição tecnológica. A implementação da TV 3.0 exige modernização de infraestrutura e adaptação de equipamentos, o que demanda apoio financeiro para acelerar o processo

Com a apresentação internacional, o Brasil busca consolidar seu modelo como referência global e demonstrar o potencial da TV 3.0 como ferramenta de inovação, integração digital e expansão de negócios no setor de comunicação