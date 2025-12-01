Vinícius Valfré ganha 6º Prêmio IREE de Jornalismo com série sobre bets

247 - A apuração conduzida por Vinícius Valfré para O Estado de S. Paulo garantiu ao repórter o 6º Prêmio IREE de Jornalismo. A série de oito reportagens examinou em profundidade como as casas de apostas digitais passaram a influenciar decisões no poder público, a movimentação econômica no País e o universo do futebol.

Segundo o IREE, responsável pela organização da premiação, o trabalho vencedor detalha as conexões do setor das bets com práticas associadas ao jogo do bicho e revela estratégias utilizadas por essas empresas para operar no Brasil. Pelo reconhecimento, Valfré receberá R$ 50 mil.

A edição atual também premiou, na categoria Política, Rafael Soares, de O Globo, pela série “Os tentáculos do Comando Vermelho”. O jornalista revelou, com exclusividade, diálogos que mostram chefes da facção criminosa influindo diretamente sobre policiais no Complexo do Alemão, no Rio de Janeiro. Ele será contemplado com R$ 30 mil.

No segmento Economia e Negócios, o 6º Prêmio IREE de Jornalismo reconheceu a série “Desafio fiscal de estados e municípios”, assinada por Idiana Tomazelli, da Folha de S. Paulo. A reportagem detalha como o avanço das emendas parlamentares impacta os gastos municipais e contribui para o agravamento do quadro fiscal. A jornalista também receberá R$ 30 mil.

A comissão julgadora, formada por Adriana Dias Lopes, Cintia Acayaba, Fabio Leite, Graciliano Rocha e Murilo Rodrigues Alves, concedeu ainda três menções honrosas. Uma delas foi para o trabalho de Vinícius Sassine, da Folha de S. Paulo, que investigou por um ano a morte de um indígena em Manaus. O caso, marcado por falhas em apurações policiais e do Ministério Público, foi transformado no podcast “Dois mundos”, produzido ao lado de Raphael Concli, Daniel Castro, Gustavo Simon e Magê Flores.

Outra menção honrosa foi atribuída a Aguirre Talento, que no UOL revelou que a Abin hackeou o governo do Paraguai. Ele também publicou no Estado de S. Paulo a série “As conversas secretas dos celulares do golpe”, que trouxe à tona trocas de mensagens entre o general Braga Netto, ex-candidato a vice-presidente, e o coronel Flávio Peregrino.

A terceira distinção reconheceu o trabalho de Lucas Marchesini e Raphael Di Cunto, da Folha de S. Paulo, que expuseram a existência de funcionários fantasmas no gabinete da Presidência da Câmara dos Deputados.

Além das categorias competitivas, o IREE anunciou dois prêmios hors concours. O jornalista Ricardo Kotscho será homenageado pelo conjunto de sua obra, construída ao longo de seis décadas e marcada por forte contribuição à democracia e aos direitos humanos. Em anos anteriores, essa honraria foi atribuída a Elio Gaspari, Fernando Gabeira, Orlando Brito (in memoriam), Evando Teixeira e Ruy Castro.

O instituto também reconhecerá Fausto Macedo como Personalidade de Destaque do 6º Prêmio IREE de Jornalismo. Com mais de 50 anos de trajetória, Macedo consolidou-se como referência nacional na cobertura de temas ligados ao Judiciário.