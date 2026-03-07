Vorcaro salvou contato de modelo russa como "My Future Wife"

247 - O celular do banqueiro Daniel Vorcaro, apreendido pela Polícia Federal durante investigações sobre o Banco Master, revelou um contato curioso: o nome “My Future Wife” (“minha futura esposa”, em português). O registro correspondia à modelo e influenciadora russa Maryia Lubimova, que mantém presença ativa nas redes sociais e produz conteúdo sobre moda, beleza e viagens, informa o Metrópoles.

As conversas entre os dois foram encontradas no aparelho apreendido pela Polícia Federal na primeira fase da Operação Compliance Zero, realizada em novembro de 2025, quando Vorcaro chegou a ficar preso por 11 dias em Guarulhos, na Grande São Paulo.

Influenciadora vive em Bali e atua nas redes sociais

Maryia Lubimova é influenciadora digital e atualmente reside em Bali, na Indonésia. Em seu perfil no Instagram, onde reúne pouco mais de 50 mil seguidores, ela compartilha conteúdos voltados principalmente ao universo da moda, beleza e turismo.

As mensagens analisadas pelos investigadores indicam que o primeiro contato entre o banqueiro e a modelo ocorreu em 2 de novembro de 2023. Na ocasião, Vorcaro perguntou se ela havia se divertido durante sua passagem por São Paulo e se aproveitou a viagem para fazer compras na cidade.

Viagem ao Brasil durante o GP de Fórmula 1

A modelo russa estava na capital paulista para acompanhar o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 de 2023, realizado em 5 de novembro. Durante a estadia, ela se hospedou em um hotel de luxo localizado na região central de São Paulo.

Na conversa, Maryia afirmou que gostou da experiência na cidade, mas explicou que não teve muito tempo para aproveitar. Segundo ela, quando conseguiu ir a um shopping, já estava perto do horário de fechamento.

Após o relato, Vorcaro sugeriu que ela voltasse ao local no dia seguinte, em 3 de novembro. A partir daí, a troca de mensagens entre os dois passou a se resumir a emojis.

Conversa menciona aulas de português

O diálogo entre os dois voltou a ocorrer no dia 1º de dezembro de 2023, quando o banqueiro afirmou estar com saudades da influenciadora.

A conversa termina com uma pergunta feita por Maryia Lubimova sobre quando o “Mr. Vorcaro dará as prometidas aulas de português”.

Investigação contra o banqueiro

Daniel Vorcaro foi preso novamente na quarta-feira (4), durante nova etapa da Operação Compliance Zero. A investigação conduzida pela Polícia Federal apura suspeitas de fraudes bilionárias contra o sistema financeiro envolvendo o Banco Master.

O banqueiro é acusado de crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e obstrução de Justiça. Ele nega as acusações.