Warner Bros negocia com Paramount após nova oferta

Reuters - A Warner Bros Discovery abriu as portas nesta terça-feira para a Paramount Skydance depois que a empresa liderada por David Ellison aumentou sua oferta pelo grupo para US$31 por ação.

A Netflix, que fez anteriormente um acordo para comprar o estúdio e o serviço de streaming HBO da Warner Bros Discovery, tem quatro dias para igualar os novos termos se a Warner Bros determinar que a nova oferta da Paramount é superior.

A Paramount fez a nova oferta após uma semana de negociações entre as empresas para abordar as preocupações do conselho da Warner com as propostas anteriores, que foram rejeitadas em favor do acordo da Netflix. A gigante do streaming ofereceu US$27,75 por ação, ou US$82,7 bilhões, pelos estúdios e ativos de streaming da Warner.

O conselho da Warner disse que ainda não determinou se a proposta revisada da Paramount é superior à fusão com a Netflix, mas que os diretores continuarão a discutir o assunto.

A Netflix não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

(Por Aditya Soni e Harshita Mary Varghese)