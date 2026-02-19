Netflix pode aumentar proposta e avançar em negociação com Warner Bros

Reuters - A Netflix tem bastante dinheiro e pode aumentar sua oferta pela Warner Bros Discovery, proprietária da HBO Max, se a concorrente Paramount Skydance melhorar sua proposta, disseram duas fontes com conhecimento do assunto.

As duas gigantes da mídia estão envolvidas em uma acirrada disputa pela Warner Bros e seu renomado catálogo, que inclui franquias icônicas como “Harry Potter”, “Game of Thrones”, e personagens da DC Comics como Batman e Superman.

Embora a Warner Bros tenha programado uma assembleia de acionistas sobre a oferta da Netflix para 20 de março, ela deu à Paramount uma semana para apresentar uma proposta melhor.

A Netflix ofereceu US$ 27,75 por ação, ou US$ 82,7 bilhões, pelos estúdios e negócios de streaming da Warner Bros, enquanto a Paramount ofereceu US$ 30 por ação, ou US$ 108,4 bilhões, pela empresa inteira, que inclui a Discovery Global, dona da CNN e outras emissoras de TV.

Netflix e Warner Bros não comentaram o assunto.

A Netflix está com muito dinheiro em caixa, o que lhe dá alguma flexibilidade para aumentar a aposta, disseram as fontes. A empresa tinha cerca de US$9 bilhões em dinheiro e equivalentes de caixa até o final do ano passado.

PRAZO NA SEGUNDA-FEIRA

A Warner Bros rejeitou a última oferta de aquisição da Paramount na terça-feira, mas deu ao estúdio rival até o final da segunda-feira para apresentar uma oferta “melhor e final”. A Paramount atraiu o conselho de administração da Warner para a mesa de negociações após abordar informalmente uma oferta de US$ 31 por ação, disse a Warner Bros.

“A Netflix ainda parece estar no comando, mas isso pode mudar rapidamente”, disse Matt Britzman, analista sênior de ações da Hargreaves Lansdown. “O preço provavelmente será o fator decisivo — as preocupações da Warner em relação ao financiamento e ao risco regulatório são reais, mas, com um número alto o suficiente, elas se tornam secundárias.”

Britzman espera que a Netflix contra-ataque qualquer oferta melhorada da Paramount. “Mas a verdadeira reviravolta é que esses negócios nunca foram comparáveis, e pode acabar dependendo de quanto valor o conselho e os acionistas atribuem ao negócio de rede que a Netflix deixaria para trás”, disse ele.

A Paramount disse que continuará a pressionar a oferta pública de aquisição que lançou para o estúdio, se oporá à fusão “inferior” com a Netflix e ainda planeja nomear diretores para a próxima assembleia anual da Warner Bros.

Todos os olhos estão agora voltados para saber se a Paramount melhorará sua oferta, que a Netflix tem permissão para igualar nos termos do acordo de fusão, de acordo com a Warner Bros.

O presidente da Warner Bros, Samuel DiPiazza Jr., e o presidente-executivo, David Zaslav, afirmaram em uma carta enviada ao conselho da Paramount na terça-feira que “continuamos a recomendar e permanecemos totalmente comprometidos com nossa transação com a Netflix”.

PREOCUPAÇÕES DO CONSELHO

Paren Knadjian, sócio do Eisner Advisory Group, disse que a persistência da Paramount sugere que ela acredita que pode vencer.

“As preocupações do conselho em relação à estrutura de financiamento, ao prazo e à aprovação regulatória diminuem significativamente a atratividade da proposta da Paramount, independentemente da avaliação geral”, disse ele.

Na semana passada, a Paramount propôs pagar aos investidores da Warner Bros um valor adicional em dinheiro por cada trimestre em que o negócio não fosse fechado após este ano e disse que cobriria a taxa de rescisão de US$ 2,8 bilhões que a Warner Bros deverá à Netflix se desistir do acordo. Mas isso não foi suficiente para a Warner Bros, que afirmou que os termos revisados ainda não atendiam ao limite que seu conselho considera uma proposta superior.

Em uma carta, o conselho afirmou que a oferta da Paramount deixa várias questões em aberto, incluindo a responsabilidade por uma possível taxa de financiamento de US$ 1,5 bilhão, como a transação prosseguirá se o financiamento da dívida não for concretizado e se o financiamento de capital liderado por Larry Ellison está totalmente comprometido.