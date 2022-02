Zé de Abreu sobre Tabata Amaral: “postar foto com nazista é pior ou menos pior que um RT?”

Apoie o 247

247 - O ator José de Abreu questionou a atitude da deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) de ter tirado uma foto com Monark, ex-apresentador do Flow Podcast, quando ela foi ao programa na última segunda-feira (7).

Na ocasião, Monark defendeu que um partido nazista possa existir e Tabata contestou. Outro deputado presente, Kim Kataguiri, concordou com o apresentador e até criticou o fato de a Alemanha ter criminalizado o nazismo. Após a repercussão do programa, Tabata pediu desculpas por ter tirado a foto com Monark.

“Tabata errou e pediu desculpas. Eu desculpei. Eu errei e pedi desculpas: #elanao. Postar uma foto com nazista é pior ou menos pior que um RT? Ficar para discutir um crime é menos grave que um RT?”, questionou Zé de Abreu no Twitter.

O ator se referiu ao episódio em que ele compartilhou um tuíte com a frase “se encontro na rua, soco até ser preso” sobre a deputada. Ele pediu desculpas e publicou um artigo na Folha de S.Paulo . Tabata disse, em entrevista , que não aceitava o pedido de desculpas.

