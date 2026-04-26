África do Sul celebra o Dia da Liberdade e reafirma protagonismo global iniciado por Mandela

247 – A data de 27 de abril marca um dos momentos mais emblemáticos da história contemporânea: o Dia da Liberdade na África do Sul. A data celebra as primeiras eleições democráticas e multirraciais do país, realizadas em 1994, que simbolizaram o fim do regime racista do apartheid e abriram caminho para a posse de Nelson Mandela como presidente. Mais do que um marco nacional, aquele processo inaugurou uma nova etapa na inserção internacional da África do Sul, que hoje se consolida como um dos principais atores políticos do Sul Global e integrante pleno dos BRICS.

A vitória do Congresso Nacional Africano (ANC) nas eleições de 1994 não representou apenas a derrota institucional do apartheid, mas também a reintegração da África do Sul ao sistema internacional. Durante décadas, o país havia sido alvo de sanções, isolamento diplomático e boicotes econômicos devido ao regime segregacionista. Com Mandela, a nação passou a trilhar um caminho de reconciliação interna e de reposicionamento estratégico no mundo.

Mandela e a reinvenção da política externa sul-africana

Nelson Mandela não apenas liderou a transição democrática como também redefiniu o papel da África do Sul na geopolítica global. Sua política externa foi marcada por princípios como multilateralismo, defesa dos direitos humanos, solução pacífica de conflitos e fortalecimento da cooperação entre países do Sul.

Mandela buscou reposicionar o país como uma ponte entre o Norte e o Sul globais, articulando relações tanto com potências ocidentais quanto com países em desenvolvimento. Sob sua liderança, a África do Sul passou a atuar em organismos internacionais, fortalecer laços com o continente africano e participar ativamente de iniciativas multilaterais.

Esse legado foi fundamental para que o país se tornasse, anos depois, um dos membros do grupo BRICS — bloco formado inicialmente por Brasil, Rússia, Índia e China, ao qual a África do Sul se juntou em 2010. A entrada no grupo consolidou o reconhecimento internacional da importância estratégica do país e de seu papel como representante africano em um dos principais fóruns de coordenação do Sul Global.

A ascensão da África do Sul (Photo: Brasil 247)

Dos anos 1990 aos BRICS: ascensão de uma potência regional

A inclusão da África do Sul nos BRICS foi resultado direto do processo iniciado em 1994. O país passou a ser visto como a principal economia africana, com capacidade de liderança regional e influência política significativa.

Além de sua relevância econômica, a África do Sul carrega um capital simbólico único: a experiência histórica de superação de um regime institucionalizado de opressão racial. Esse elemento contribuiu para projetar o país como uma referência moral nas relações internacionais, especialmente em temas ligados a direitos humanos, justiça e autodeterminação dos povos.

Nos BRICS, a África do Sul desempenha um papel estratégico ao representar os interesses do continente africano e ao contribuir para a construção de uma ordem internacional mais multipolar. O grupo tem buscado ampliar sua influência global, inclusive com a recente expansão para o chamado BRICS+, incorporando novos membros e fortalecendo a articulação entre economias emergentes.

A voz do Sul Global e o caso em Haia

Nos últimos anos, a África do Sul voltou a ocupar o centro das atenções internacionais ao adotar posições firmes em temas geopolíticos sensíveis. Um dos episódios mais emblemáticos foi a decisão de levar Israel à Corte Internacional de Justiça, em Haia, sob acusação de violação da Convenção do Genocídio no contexto da guerra em Gaza.

A iniciativa reforçou a imagem do país como um ator comprometido com o direito internacional e com a defesa de princípios universais. Para muitos analistas, essa postura dialoga diretamente com o legado de Mandela e com a memória histórica da luta contra o apartheid.

Ao assumir esse protagonismo, a África do Sul se posiciona como uma das principais vozes do Sul Global em um cenário internacional marcado por tensões, disputas geopolíticas e questionamentos à ordem estabelecida.

Liberdade de 1994 e os desafios de 2026

Três décadas após o fim do apartheid, a África do Sul ainda enfrenta desafios internos significativos, como desigualdade social, desemprego e tensões políticas. No entanto, seu papel no cenário internacional permanece em ascensão.

O Dia da Liberdade, celebrado em 27 de abril, não é apenas uma data comemorativa, mas também um momento de reflexão sobre o caminho percorrido e os desafios futuros. A trajetória iniciada por Mandela continua a influenciar a atuação do país, tanto no plano doméstico quanto nas grandes discussões globais.

A inserção da África do Sul nos BRICS e sua atuação em fóruns internacionais mostram que a transição democrática de 1994 não foi apenas um evento histórico isolado, mas o ponto de partida de um processo mais amplo de afirmação política e diplomática.

A liberdade conquistada naquele ano segue ressoando em 2026, agora em um contexto global no qual o Sul Global busca maior protagonismo e equilíbrio nas relações internacionais.