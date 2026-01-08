Agentes federais de imigração dos EUA atiram em duas pessoas em Portland

247 - Agentes federais de imigração dos Estados Unidos atiraram em duas pessoas na cidade de Portland, no Oregon, na tarde desta quinta (8). A informação foi divulgada por uma afiliada da rede de notícias ABC News.

Os tiros foram registrados um dia depois de um membro do ICE, o serviço de imigração dos EUA, matar a tiros uma mulher de 37 anos em Minneapolis. Ela foi identificada como Renee Nicole Good.

O caso representa o reflexo de uma ofensiva do governo Trump contra imigrantes. Cerca de 2.000 agentes e oficiais devem participar da operação nas regiões de Mineápolis e a vizinha St. Paul, parte Norte dos EUA. As ações policiais estão ligadas, em parte, a investigações de supostas fraudes envolvendo residentes de origem somali.

A vítima fatal tinha três filhos: uma menina de 15 anos e dois meninos, de 12 e 6. Renee Nicole Good era uma poeta premiada e amante de cinema. Dezenas de manifestantes protestaram contra a atuação de agentes federais e locais. Eles gritaram palavras de ordem como “Vergonha! Vergonha!” e “ICE fora de Minnesota!”.