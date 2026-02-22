Agentes matam homem armado que tentava entrar no resort de Trump em Mar-a-Lago, dizem autoridades

Reuters - O Serviço Secreto dos Estados Unidos e a polícia local mataram a tiros um homem armado neste domingo depois que ele invadiu o perímetro de segurança do resort de Mar-a-Lago, do presidente Donald Trump, em Palm Beach, Flórida, informaram autoridades.

Trump, que está atualmente em Washington, não estava no resort no momento.

O homem, que parecia ter cerca de 20 anos, carregava uma arma e um galão de combustível, informou o Serviço Secreto dos EUA, acrescentando que ele foi visto no portão norte do resort por volta da 1h30 da manhã (03h30 no horário de Brasília).

Dois agentes do Serviço Secreto dos EUA e um vice-xerife do condado de Palm Beach confrontaram o homem e ordenaram que ele largasse os dois itens, disse o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, em uma coletiva de imprensa na manhã de domingo.

O homem largou o galão de combustível e levantou a arma “em posição de tiro”, levando as autoridades a abrir fogo, disse Bradshaw.

O homem foi declarado morto no local. Nenhum policial ficou ferido.

As autoridades não revelaram nenhuma informação sobre o motivo do incidente. O FBI assumiu a investigação e está coletando provas no local, disseram as autoridades.

A Casa Branca não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

Os Estados Unidos estão enfrentando um aumento na violência política. Em 2024, Trump enfrentou duas tentativas de assassinato, incluindo uma em seu campo de golfe em West Palm Beach.