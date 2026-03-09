Agressões de Israel deixam 486 mortos no Líbano

247 - Ao menos 486 pessoas morreram no Líbano desde que Israel iniciou agressões contra o país na semana passada, informou o Ministério da Saúde libanês nesta segunda-feira (9). Segundo o balanço oficial, os bombardeios ocorreram em meio à escalada da guerra no Oriente Médio, que se ampliou para o território libanês nos últimos dias. As informações são da CNN Brasil.

De acordo com uma agência das Nações Unidas, a intensificação da guerra provocou um deslocamento em massa da população. Cerca de 700 mil pessoas deixaram suas casas no Líbano na última semana. O conflito regional começou em 28 de fevereiro, quando Estados Unidos e Israel realizaram uma agressão coordenada em Teerã que assassinou o líder supremo do Irã, Ali Khamenei.

Civis mortos no Irã passam de 1.200

Autoridades do alto escalão iraniano também morreram na ofensiva. Segundo os Estados Unidos, dezenas de navios, sistemas de defesa aérea, aviões e outros alvos militares do Irã foram destruídos. Em resposta aos ataques estadunidenses e israelenses, o governo iraniano realizou ataques contra países do Oriente Médio, incluindo Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, Catar, Bahrein, Kuwait, Jordânia, Iraque e Omã. As autoridades iranianas afirmaram que os alvos são interesses dos Estados Unidos e de Israel nesses territórios.

De acordo com a Agência de Notícias de Ativistas de Direitos Humanos, sediada nos Estados Unidos, mais de 1.200 civis morreram no Irã desde o início da guerra. A Casa Branca informou que ao menos sete soldados estadunidenses morreram. O Exército de Israel confirmou a morte de dois soldados israelenses que morreram no sul do Líbano na madrugada de domingo (8), em meio aos confrontos na região.