TV 247 logo
      Buscar
      HOME > Mundo

      Aliados europeus da Ucrânia elaboram contraproposta ao plano de paz de Trump

      Uma versão revisada do plano de 28 pontos elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi enviada a Washington

      O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, em Washington, D.C., EUA - 17/10/2025 (Foto: REUTERS/Jonathan Ernst)

      247 - Os aliados europeus da Ucrânia desenvolveram sua própria versão de um documento em resposta ao plano de paz redigido pelos Estados Unidos e já o enviaram a Washington, informou neste sábado (22) a revista alemã Spiegel.

      Siga o Brasil 247 no Google e receba as principais notícias do Brasil e do Mundo

      De acordo com a publicação, grandes países europeus, além de Japão e Canadá, rejeitaram o plano de paz dos EUA em sua forma atual.

      A Spiegel relatou que os aliados europeus da Ucrânia trabalhavam em uma contraproposta desde a noite de sexta-feira. Chefes de Estado e de governo teriam realizado consultas paralelas à cúpula do G20. Uma versão revisada do plano de 28 pontos elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi então enviada a Washington.

      Na quarta-feira, a mídia dos EUA informou, citando autoridades do governo norte-americano, que Trump havia aprovado um plano de 28 pontos para a resolução do conflito ucraniano. O documento inclui, segundo relatos, a redução da ajuda militar dos EUA, o reconhecimento oficial da Igreja Ortodoxa Ucraniana canônica, a concessão de status oficial ao idioma russo na Ucrânia, a redução das Forças Armadas ucranianas e a proibição de tropas estrangeiras e armas de longo alcance no território ucraniano. O plano pressupõe ainda que os EUA e outros países reconheçam a Crimeia e o Donbass como territórios russos legítimos.

      Na sexta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o novo plano de paz de Trump poderia servir de base para um acordo final na Ucrânia. (Com informações da Sputnik).

      Artigos Relacionados

      Tags