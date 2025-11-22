Aliados europeus da Ucrânia elaboram contraproposta ao plano de paz de Trump

247 - Os aliados europeus da Ucrânia desenvolveram sua própria versão de um documento em resposta ao plano de paz redigido pelos Estados Unidos e já o enviaram a Washington, informou neste sábado (22) a revista alemã Spiegel.

De acordo com a publicação, grandes países europeus, além de Japão e Canadá, rejeitaram o plano de paz dos EUA em sua forma atual.

A Spiegel relatou que os aliados europeus da Ucrânia trabalhavam em uma contraproposta desde a noite de sexta-feira. Chefes de Estado e de governo teriam realizado consultas paralelas à cúpula do G20. Uma versão revisada do plano de 28 pontos elaborado pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi então enviada a Washington.

Na quarta-feira, a mídia dos EUA informou, citando autoridades do governo norte-americano, que Trump havia aprovado um plano de 28 pontos para a resolução do conflito ucraniano. O documento inclui, segundo relatos, a redução da ajuda militar dos EUA, o reconhecimento oficial da Igreja Ortodoxa Ucraniana canônica, a concessão de status oficial ao idioma russo na Ucrânia, a redução das Forças Armadas ucranianas e a proibição de tropas estrangeiras e armas de longo alcance no território ucraniano. O plano pressupõe ainda que os EUA e outros países reconheçam a Crimeia e o Donbass como territórios russos legítimos.

Na sexta-feira, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirmou que o novo plano de paz de Trump poderia servir de base para um acordo final na Ucrânia. (Com informações da Sputnik).