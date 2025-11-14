Apenas 29% nos EUA apoiam execuções de suspeitos de tráfico de drogas por militares, aponta pesquisa Reuters/Ipsos

Reuters - Apenas 29% dos norte-americanos apoiam o uso das Forças Armadas dos EUA para matar suspeitos de tráfico de drogas sem o envolvimento de um juiz ou tribunal, uma repreensão aos ataques do presidente Donald Trump no Caribe e no leste do Oceano Pacífico, segundo uma pesquisa Reuters/Ipsos.

A pesquisa de seis dias, encerrada na quarta-feira, no momento em que Washington continua um fortalecimento militar na América Latina que se concentra especialmente na Venezuela, mostrou que 51% dos entrevistados se opõem aos assassinatos de suspeitos de tráfico de drogas e o restante não tinha certeza de sua posição.

Em um sinal de divisão dentro do partido de Trump, 27% dos republicanos na pesquisa se opuseram à prática, enquanto 58% a apoiaram, e o restante não tinha certeza. Três quartos dos democratas se opuseram à prática, em comparação com um em cada 10 que a apoiaram.

O governo Trump ordenou pelo menos 20 ataques militares nos últimos meses contra embarcações suspeitas de tráfico de drogas no Caribe e na costa do Pacífico da América Latina, matando pelo menos 79 pessoas.

Grupos de direitos humanos, incluindo a Anistia Internacional, condenaram os ataques como execuções extrajudiciais ilegais de civis, e alguns aliados dos EUA expressaram preocupações crescentes de que Washington possa estar violando o direito internacional.

FORTE RUPTURA COM A PRÁTICA ANTERIOR

Os ataques, que Trump e o Pentágono têm divulgado com frequência em vídeos online com explosões ardentes, representam um afastamento acentuado da abordagem tradicional de usar a Guarda Costeira dos EUA para interceptar carregamentos marítimos de drogas e processar os traficantes nos tribunais.

A Casa Branca afirma que os Estados Unidos estão em guerra contra os cartéis de drogas e que os tribunais não são necessários em conflitos armados, ao mesmo tempo em que acusa o governo venezuelano de estar ligado aos traficantes de drogas -- uma acusação que o presidente venezuelano Nicolás Maduro nega. A Venezuela está preparando suas defesas para o caso de os EUA atacarem.

UM EM CADA TRÊS APOIA A FORÇA MILITAR NA VENEZUELA

Apenas 35% dos entrevistados na pesquisa Reuters/Ipsos disseram apoiar o uso da força militar dos EUA na Venezuela para reduzir o fluxo de drogas ilegais para os Estados Unidos sem a permissão do governo venezuelano.

Com mais de 5.000 militares e dezenas de aviões de guerra a bordo, o maior e mais avançado porta-aviões da Marinha dos Estados Unidos, o Gerald R. Ford, e seu grupo de ataque se deslocaram para o Caribe no início desta semana, aumentando drasticamente a escalada militar. Isso se somou aos oito navios de guerra, um submarino nuclear e aeronaves F-35 já enviados para a região.

Maduro, no poder desde 2013, diz que o fortalecimento dos EUA visa destituí-lo e Trump advertiu recentemente que os dias de Maduro no poder estavam "contados". Trump confirmou no mês passado que autorizou a Agência Central de Inteligência a realizar operações secretas na Venezuela.

Apenas 21% dos participantes da pesquisa disseram apoiar o uso das Forças Armadas dos EUA para remover Maduro, enquanto uma parcela um pouco maior -- 31% -- afirmou que apoiaria um esforço dos EUA para se livrar dele por meios não militares.

A pesquisa Reuters/Ipsos, realizada online, reuniu respostas de 1.200 adultos norte-americanos em todo o país e teve uma margem de erro de 3 pontos percentuais.