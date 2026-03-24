Após assassinato de Larijani, Irã nomeia novo chefe do Conselho de Segurança

247 - O governo do Irã nomeou nesta terça-feira (24) Mohammad Bager Zolqadr como novo secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional, após o assassinato de Ali Larijani. A informação foi divulgada por fontes oficiais iranianas, com indicação de que a decisão ocorreu por decreto presidencial e com aprovação do líder supremo, informa a RT Brasil. Zolqadr é ex-comandante da Guarda Revolucionária e já ocupou o cargo de vice-chefe do Estado-Maior das Forças Armadas.

O novo secretário também atuou no Judiciário iraniano, onde exerceu funções ligadas à área social e à prevenção ao crime. Ali Larijani morreu no dia 17 de março, em um ataque atribuído a Israel. Ele era considerado uma figura central na estrutura de poder do país e foi descrito pelos Estados Unidos como um dos "principais líderes da Guarda Revolucionária do Irã e de seus ramos constituintes".

Trajetória do novo secretário

Nascido em 1959, na cidade de Fasa, Zolqadr participou de atividades políticas e religiosas contra o regime anterior ainda jovem. Antes da Revolução Iraniana de 1979, graduou-se em Economia pela Universidade de Teerã e posteriormente obteve mestrado em Administração Pública e doutorado em Gestão Estratégica pela Universidade Nacional de Defesa.

Após a revolução, integrou os Comitês Revolucionários Islâmicos e passou a atuar na Guarda Revolucionária. Durante a Guerra Irã-Iraque, foi responsável pelo treinamento das forças e, posteriormente, assumiu o comando de operações irregulares.

Escalada militar no Oriente Médio

O cenário regional é marcado por intensificação dos confrontos. Em 28 de fevereiro, Estados Unidos e Israel realizaram agressões contra o Irã, atingindo áreas da capital, Teerã. Durante os bombardeios, foram assassinados o então líder supremo, aiatolá Ali Khamenei, e outros integrantes do alto escalão iraniano.

Em resposta, o Irã lançou ataques com mísseis contra Israel e bases militares dos Estados Unidos no Oriente Médio, na operação chamada "Promessa Verdadeira 4". O conflito também se estendeu ao Líbano após o fim do cessar-fogo com Israel em 2 de março, com novos ataques israelenses e ordens de evacuação à população local.

No dia 8 de março, Mojtaba Khamenei foi anunciado como novo líder supremo do país. Até o momento, o número de mortos no Irã ultrapassa 1.500 pessoas. No Líbano, há mais de mil vítimas fatais. Os Estados Unidos registram 13 militares mortos, enquanto Israel contabiliza ao menos 18 civis mortos, segundo autoridades locais.

Em meio à escalada, o Irã também anunciou a obstrução do estreito de Ormuz, rota estratégica por onde passa cerca de um quinto do petróleo comercializado globalmente, restringindo a circulação de navios considerados inimigos.