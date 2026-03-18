Israel afirma ter matado chefe da inteligência do Irã em Teerã

247 - Israel declarou nesta quarta-feira (18) ter matado o ministro da Inteligência do Irã, Esmail Khatib, durante um ataque realizado na madrugada em Teerã, capital iraniana. A ação, segundo autoridades israelenses, ocorre um dia após a morte do principal oficial de Segurança do país, Ali Larijani.

Até o momento, o governo iraniano não confirmou oficialmente as mortes de Khatib e Larijani. Ainda assim, a ofensiva anunciada por Israel reforça a escalada de tensões entre os dois países e sinaliza a continuidade de operações direcionadas contra a liderança iraniana.

De acordo com o governo israelense, o ataque que teria atingido Esmail Khatib foi conduzido durante a madrugada em território iraniano. A ação se insere em uma série de operações recentes atribuídas a Israel, que vêm mirando figuras estratégicas do aparato de segurança e inteligência do Irã.

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou na terça-feira (17) que a estratégia do país envolve a continuidade de ações contra integrantes da liderança iraniana. Em comunicado oficial, ele destacou: "o primeiro-ministro e eu instruímos as Forças de Defesa de Israel a continuarem a caçar a liderança do regime de terror e repressão no Irã".