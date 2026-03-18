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      Israel afirma ter matado chefe da inteligência do Irã em Teerã

      Ataque ocorre um dia após morte de alto oficial de segurança iraniano, ampliando tensão entre os dois países

      Esmail Khatib (Foto: Reprodução/YouTube/CNBC-TV18)

      247 - Israel declarou nesta quarta-feira (18) ter matado o ministro da Inteligência do Irã, Esmail Khatib, durante um ataque realizado na madrugada em Teerã, capital iraniana. A ação, segundo autoridades israelenses, ocorre um dia após a morte do principal oficial de Segurança do país, Ali Larijani. 

      Até o momento, o governo iraniano não confirmou oficialmente as mortes de Khatib e Larijani. Ainda assim, a ofensiva anunciada por Israel reforça a escalada de tensões entre os dois países e sinaliza a continuidade de operações direcionadas contra a liderança iraniana.

      De acordo com o governo israelense, o ataque que teria atingido Esmail Khatib foi conduzido durante a madrugada em território iraniano. A ação se insere em uma série de operações recentes atribuídas a Israel, que vêm mirando figuras estratégicas do aparato de segurança e inteligência do Irã.

      O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou na terça-feira (17) que a estratégia do país envolve a continuidade de ações contra integrantes da liderança iraniana. Em comunicado oficial, ele destacou: "o primeiro-ministro e eu instruímos as Forças de Defesa de Israel a continuarem a caçar a liderança do regime de terror e repressão no Irã".

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