Irã ataca aviões-tanque no principal terminal aéreo de Israel em resposta ao assassinato de Ali Larijani

247 - As forças armadas do Irã atacaram nesta quarta-feira (18) aviões-tanque israelenses estacionados no Aeroporto Ben Gurion, principal terminal aéreo de Israel. A ação foi apresentada como uma resposta direta aos assassinatos de Ali Larijani, secretário do Conselho Supremo de Segurança Nacional do país persa, e de Gholamreza Soleimani, comandante da milícia Basij. As informações são da RT Brasil.

Segundo comunicado divulgado, as aeronaves atingidas “desempenham um papel fundamental na agressão direta e no apoio aos ataques aéreos contra o nosso país e o eixo da resistência”. Até o momento, autoridades israelenses não se pronunciaram sobre o episódio. O bombardeio ocorreu após uma série de ofensivas militares atribuídas a Israel que resultaram na morte de integrantes da cúpula iraniana.

Assassinato de líderes iranianos

Na terça-feira (17), Israel anunciou a morte de Ali Larijani e , no mesmo dia, também foi confirmada a de Gholamreza Soleimani. O gabinete do primeiro-ministro israelense divulgou uma imagem de Netanyahu no momento em que teria dado a ordem para a operação.

Na madrugada desta quarta-feira (18), Teerã realizou um ataque de grande escala contra território israelense como resposta às mortes, ampliando a escalada do confronto entre os dois países.

Escalada das agressões

O ministro da Defesa de Israel, Israel Katz, afirmou nesta quarta-feira (18) que o ministro da Inteligência do Irã, Esmail Khatib, também foi morto em um ataque aéreo realizado durante a noite. Em coletiva de imprensa, ele declarou: “Grandes surpresas são esperadas para hoje em todos os níveis, o que intensificará a guerra que estamos travando contra o Irã e o Hezbollah no Líbano [...] A intensidade dos ataques contra o Irã está aumentando. O ministro da Inteligência iraniano, Khatib, também foi eliminado durante a noite”.

Katz também afirmou que o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e ele autorizaram as Forças de Defesa de Israel a agir contra autoridades iranianas sem necessidade de novas aprovações.