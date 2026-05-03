Após deixar a Opep, Emirados Árabes Unidos saem de organização árabe de petróleo

247 - Os Emirados Árabes Unidos deixaram a Organização de Países Árabes Exportadores de Petróleo (OAPEC). A entidade intergovernamental informou a decisão em comunicado divulgado neste domingo (3). As informações são da RT Brasil.

A OAPEC reúne países árabes exportadores de petróleo, mas sua atuação não envolve a definição de políticas de produção entre os membros. A decisão ocorre poucos dias após Abu Dabi anunciar, em 28 de abril, sua retirada da Organização dos Países Exportadores de Petróleo e da aliança ampliada Opep+.

O país árabe declarou que pretende direcionar esforços para ampliar sua própria produção de petróleo.