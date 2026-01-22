Aprovação de Trump nos EUA é inferior a 40%, dizem pesquisas

247 - Uma série de pesquisas divulgadas nos últimos dias pelo jornal The New York Times indica que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, registra taxa de aprovação inferior a 40% entre o eleitorado norte-americano. Segundo levantamento do instituto Angus Reid Global, publicado nesta quinta-feira (22) pelo NYT, Trump tem aprovação de 37%, enquanto a reprovação alcança 56%. Outros 7% dos entrevistados afirmaram não saber ou preferiram não responder.

Outro estudo, também divulgado pelo The New York Times e realizado pelo American Research Group, aponta um cenário ainda mais desfavorável ao presidente. De acordo com a pesquisa, a taxa de aprovação de Trump é de 35%, enquanto a reprovação chega a 63%. Apenas 2% dos entrevistados não responderam.

Trump reage atacando

Em reação aos resultados, Trump afirmou nesta quinta-feira que pesquisas que considera “fraudulentas” deveriam ser ilegais nos Estados Unidos e alvo de providências. “Pesquisas falsas e fraudulentas deveriam ser, praticamente, uma infração criminal... Algo precisa ser feito em relação às pesquisas fraudulentas”, escreveu o presidente na rede social Truth Social.

Na publicação, Trump contestou os levantamentos que indicam aprovação abaixo de 40%, argumentando que os números não refletem, segundo ele, tudo o que fez pela segurança e pela economia do país.

O presidente dos EUA também acusou The New York Times, ABC News, NBC News, CBS News e CNN de terem atuado de forma tendenciosa na cobertura das eleições de 2020 e comparou institutos de pesquisa a jornalistas corruptos.

“Não é triste o que aconteceu com o jornalismo americano? Mas vou fazer tudo o que for possível para impedir que esse golpe das pesquisas continue avançando!”, escreveu.

Trump acrescentou ainda que ingressou com uma ação judicial contra veículos de comunicação que classificou como “mídia falsa”, com o objetivo de responsabilizá-los. (Com informações da Sputnik).