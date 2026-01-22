Plano de Trump para reconstruir Gaza envolve complexo de arranha-céus à beira-mar

247 - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, apresentou um plano para transformar a chamada “nova Gaza” em um grande complexo urbano com arranha-céus à beira-mar. A proposta foi divulgada nesta quinta-feira (22), durante o Fórum Econômico Mundial de Davos, na Suíça, onde o mandatário estadunidense destacou o potencial imobiliário da região e defendeu um modelo de reconstrução acelerada após a guerra.

Segundo a AFP, Trump enfatizou sua experiência no setor imobiliário ao comentar o valor estratégico da área costeira de Gaza. “Eu disse, olhe esta localização à beira-mar. Olhe esta bela propriedade. O que isso poderia significar para tanta gente”, afirmou o presidente dos Estados Unidos.

Plano imobiliário é apresentado na Suíça

Durante a apresentação, Trump deixou claro que vê o território como uma oportunidade de desenvolvimento urbano em larga escala. O projeto foi apresentado a autoridades e investidores internacionais, em um contexto de discussões sobre o futuro da região após os impactos devastadores da guerra.

Jared Kushner detalha projeto urbano

O detalhamento do plano ficou a cargo de Jared Kushner, genro de Trump, que não ocupa cargo oficial no governo, mas atua como um dos enviados do presidente dos Estados Unidos nas negociações relacionadas ao cessar-fogo em Gaza. Kushner classificou a proposta como um “sucesso descomunal” e apresentou um “plano-mestre” com imagens de dezenas de torres residenciais, equipadas com terraços e vistas para áreas arborizadas.

Ao defender a viabilidade do projeto, Kushner comparou a proposta a experiências recentes de urbanização no Oriente Médio. “No Oriente Médio constroem cidades como esta, para dois ou três milhões de pessoas, em três anos”, disse. Em seguida, acrescentou: “E assim, coisas como essa são muito viáveis se as tirarmos do papel”.

Investimentos e projeções econômicas

Segundo Kushner, o plano exigiria investimentos de pelo menos 25 bilhões de dólares (cerca de R$ 132,45 bilhões), destinados à reconstrução da infraestrutura e dos serviços públicos destruídos desde a guerra desencadeada após o ataque de combatentes do grupo islamista palestino Hamas contra Israel, em outubro de 2023.

Kushner também apresentou projeções econômicas de longo prazo. De acordo com ele, em um prazo de dez anos, o Produto Interno Bruto do território poderia alcançar 10 bilhões de dólares, o equivalente a R$ 52,98 bilhões. Nesse cenário,segundo ele, os lares teriam uma renda média anual de 13 mil dólares, cerca de R$ 68,88 mil, impulsionada por “emprego pleno de 100% e oportunidades para todos ali”.