Ataque do Irã atinge Arad, deixa 71 feridos e leva Israel a investigar falha na defesa aérea

247 - Um ataque retaliatório com míssil balístico lançado pelo Irã atingiu neste sábado (21) a cidade de Arad, no sul de Israel, deixando ao menos 71 pessoas feridas, segundo serviços de emergência locais. De acordo com o balanço divulgado, 10 pessoas ficaram em estado grave, 13 tiveram ferimentos moderados e 48 sofreram lesões leves. Outras quatro foram atendidas por crises de ansiedade e encaminhadas a hospitais. A ação do país persa ocorre em resposta às agressões israelenses e dos EUA iniciadas com os ataques de 28 de fevereiro.

Segundo o Times of Israel, o míssil caiu entre prédios residenciais e causou danos significativos à estrutura de edifícios. Imagens divulgadas por equipes de resgate mostram destruição em áreas habitadas e a mobilização de socorristas no local. Segundo autoridades, o projétil carregava uma ogiva convencional com centenas de quilos de explosivos.

Drone footage courtesy of United Hatzalah shows the scene of the Iranian ballistic missile impact in Arad.



The missile struck between several apartment buildings, wounding dozens of people and causing extensive damage. pic.twitter.com/rIKL2tpZPC — Emanuel (Mannie) Fabian (@manniefabian) March 21, 2026





Outras cidades atingidas

Além de Arad, a cidade de Dimona também foi alvo do ataque, com mais de 30 feridos. Autoridades israelenses informaram que os sistemas de defesa aérea foram acionados, mas não conseguiram interceptar os projéteis. A Força Aérea de Israel abriu investigação para apurar a falha na interceptação do míssil que atingiu Arad. O Comando da Frente Interna também conduz apuração sobre as circunstâncias do impacto, assim como sobre o ataque registrado em Dimona.

Após os ataques, o Ministério da Educação de Israel anunciou a suspensão das aulas presenciais em todo o país no domingo (22) e na segunda-feira (23), com adoção do ensino remoto. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o episódio representou uma "noite muito difícil" e declarou que o governo continuará atuando militarmente nas agressões ao Irã. "Continuaremos atacando nossos inimigos em todas as frentes", disse.