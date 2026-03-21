Ataque do Irã atinge Arad, deixa 71 feridos e leva Israel a investigar falha na defesa aérea
Ação iraniana ocorre em resposta às agressões israelenses e dos EUA iniciadas em 28 de fevereiro
247 - Um ataque retaliatório com míssil balístico lançado pelo Irã atingiu neste sábado (21) a cidade de Arad, no sul de Israel, deixando ao menos 71 pessoas feridas, segundo serviços de emergência locais. De acordo com o balanço divulgado, 10 pessoas ficaram em estado grave, 13 tiveram ferimentos moderados e 48 sofreram lesões leves. Outras quatro foram atendidas por crises de ansiedade e encaminhadas a hospitais. A ação do país persa ocorre em resposta às agressões israelenses e dos EUA iniciadas com os ataques de 28 de fevereiro.
Segundo o Times of Israel, o míssil caiu entre prédios residenciais e causou danos significativos à estrutura de edifícios. Imagens divulgadas por equipes de resgate mostram destruição em áreas habitadas e a mobilização de socorristas no local. Segundo autoridades, o projétil carregava uma ogiva convencional com centenas de quilos de explosivos.
Outras cidades atingidas
Além de Arad, a cidade de Dimona também foi alvo do ataque, com mais de 30 feridos. Autoridades israelenses informaram que os sistemas de defesa aérea foram acionados, mas não conseguiram interceptar os projéteis. A Força Aérea de Israel abriu investigação para apurar a falha na interceptação do míssil que atingiu Arad. O Comando da Frente Interna também conduz apuração sobre as circunstâncias do impacto, assim como sobre o ataque registrado em Dimona.
Após os ataques, o Ministério da Educação de Israel anunciou a suspensão das aulas presenciais em todo o país no domingo (22) e na segunda-feira (23), com adoção do ensino remoto. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou que o episódio representou uma "noite muito difícil" e declarou que o governo continuará atuando militarmente nas agressões ao Irã. "Continuaremos atacando nossos inimigos em todas as frentes", disse.