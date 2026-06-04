Ataque no Líbano mata soldado da ONU e deixa dois feridos

Reuters - Um soldado da paz sérvio da ONU no Líbano morreu nesta quinta-feira devido a ferimentos sofridos quando disparos de morteiro atingiram sua posição perto de Marjayoun, no sudeste do Líbano, na noite anterior, o sétimo integrante da missão a morrer no país desde março.

A ONU disse que dois outros soldados da paz que servem na Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) ficaram feridos no incidente, um de El Salvador e outro da Espanha.

As hostilidades entre o movimento Hezbollah, pró-Irã, e Israel recomeçaram no Líbano em 2 de março.

O soldado morto foi o sargento Milovan Jovanovic, do 27º Batalhão Mecanizado da Sérvia, disse o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, em uma coletiva de imprensa na sede da ONU em Nova York.

Ele disse que o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, condenou o assassinato de Jovanovic, que teria completado 37 anos no sábado. Ele era casado, tinha um filho e uma filha, e estava em sua primeira missão de paz.

"Reiteramos que os ataques às forças de paz devem cessar", disse Dujarric. "São violações graves do direito humanitário internacional e (...) podem constituir crimes de guerra."

"Os responsáveis devem ser responsabilizados", disse Dujarric.

Ele disse que o incidente estava sendo investigado, mas com base em uma avaliação inicial, a posição foi atingida por fogo indireto vindo do norte do rio Litani.

(Reportagem de Jana Choukeir)