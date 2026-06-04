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      Ataque no Líbano mata soldado da ONU e deixa dois feridos

      Soldado da paz da Sérvia morreu após ataque contra posição da Unifil, enquanto ONU cobra responsabilização

      Um comboio da ONU no sul do Líbano, perto da fronteira entre Israel e Líbano, visto do norte de Israel, em 2 de junho de 2026 (Foto: Shir Torem/Reuters)
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      Reuters - Um soldado da paz sérvio da ONU no Líbano morreu nesta quinta-feira devido a ferimentos sofridos quando disparos de morteiro atingiram sua posição perto de Marjayoun, no sudeste do Líbano, na noite anterior, o sétimo integrante da missão a morrer no país desde março.

      A ONU disse que dois outros soldados da paz que servem na Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Unifil) ficaram feridos no incidente, um de El Salvador e outro da Espanha.

      As hostilidades entre o movimento Hezbollah, pró-Irã, e Israel recomeçaram no Líbano em 2 de março.

      O soldado morto foi o sargento Milovan Jovanovic, do 27º Batalhão Mecanizado da Sérvia, disse o porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, em uma coletiva de imprensa na sede da ONU em Nova York.

      Ele disse que o secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, condenou o assassinato de Jovanovic, que teria completado 37 anos no sábado. Ele era casado, tinha um filho e uma filha, e estava em sua primeira missão de paz.

      "Reiteramos que os ataques às forças de paz devem cessar", disse Dujarric. "São violações graves do direito humanitário internacional e (...) podem constituir crimes de guerra."

      "Os responsáveis devem ser responsabilizados", disse Dujarric.

      Ele disse que o incidente estava sendo investigado, mas com base em uma avaliação inicial, a posição foi atingida por fogo indireto vindo do norte do rio Litani.

      (Reportagem de Jana Choukeir)

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