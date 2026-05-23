Ativistas de flotilha denunciam estupro em prisão de Israel

247 - Um grupo de ativistas da flotilha humanitária Global Sumud acusa Israel de estupro, agressões físicas, humilhações e outros maus-tratos durante o período em que esteve sob custódia israelense, após a interceptação das embarcações que seguiam rumo a Gaza com 430 pessoas de 40 nacionalidades; os relatos, ainda não verificados de forma independente, foram confirmados em parte por governos estrangeiros e ampliam a pressão internacional sobre Israel em meio ao agravamento da crise humanitária no território palestino, segundo o jornal O Globo.

As denúncias surgiram depois que forças israelenses interceptaram, no dia 18, as 37 embarcações da Global Sumud Flotilla, iniciativa que buscava levar ajuda simbólica à Faixa de Gaza. Após a detenção e deportação de parte dos participantes, ativistas relataram à CNN e à BBC episódios de espancamento, ameaças, violência sexual e tratamento degradante.

A organização responsável pela flotilha afirmou que pelo menos 15 pessoas denunciaram violência sexual, incluindo estupro. De acordo com os organizadores, alguns detidos também sofreram fraturas. O governo de Israel nega as acusações e afirma que os presos receberam tratamento adequado.

Canadá condena maus-tratos

As denúncias provocaram reação de governos estrangeiros. O Canadá informou ter recebido relatos detalhados sobre “terríveis abusos” cometidos contra seus cidadãos, segundo a BBC. A ministra das Relações Exteriores canadense, Anita Anand, condenou o tratamento dado aos ativistas.

“O Canadá condena de forma inequívoca o grave maltrato infligido a canadenses em Israel. Os responsáveis por esse abuso abominável devem ser responsabilizados”, declarou Anita Anand.

Alemanha e Espanha também confirmaram que cidadãos de seus países sofreram ferimentos. A repercussão transformou o caso em novo foco de tensão diplomática, com governos e organizações de direitos humanos cobrando esclarecimentos sobre as condições de custódia dos ativistas e a conduta das forças israelenses.

Flotilha tentava chegar a Gaza

A Global Sumud Flotilla tinha como objetivo chamar atenção para a situação humanitária em Gaza, território devastado pelo genocídio e submetido a uma crise cada vez mais grave. A interceptação das embarcações por Israel, porém, deslocou o centro do debate para as denúncias de abusos contra os participantes da missão.

O episódio reacendeu críticas internacionais ao tratamento dispensado por Israel a detidos palestinos e a apoiadores da causa palestina. Embora as acusações ainda dependam de verificação independente, a confirmação de ferimentos por governos estrangeiros elevou a pressão por apuração e responsabilização.

Relato de jornalista palestino reforça denúncias

O caso também ganhou força por se somar ao relato recente do jornalista palestino Ali al-Samoudi, que passou um ano preso em Israel sem acusação formal, segundo reportagem da CNN. Ele afirmou ter enfrentado condições extremamente duras e denunciou violência física e psicológica durante a detenção.

A situação de Samoudi reforça preocupações sobre o uso da prisão administrativa contra palestinos, inclusive jornalistas. As denúncias envolvendo a flotilha e o relato do jornalista ampliam o debate sobre liberdade de imprensa, proteção de civis e respeito às normas internacionais de tratamento a pessoas detidas.