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      Belarus e Brasil reforçam aproximação diplomática em encontro entre chanceler e embaixador em Minsk

      Ministro Maxim Ryzhenkov destacou avanços no diálogo, na cooperação econômica e em parcerias de cultura, ciência e educação com o Brasil

      O embaixador brasileiro em Minsk, Bernard Kling, foi recebido em uma visita de cortesia pelo chanceler belarusso Maxim Ryzhenkov (Foto: Reprodução / X / @BelarusMFA)
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      247 - O ministro das Relações Exteriores de Belarus, Maxim Ryzhenkov, recebeu nesta quarta-feira (20), em Minsk, o embaixador do Brasil no país, Bernard Jorg Leopold de Garcia Klingl. A visita de cortesia teve o objetivo de fortalecer as relações entre os dois países. As informações são da RT Brasil.

      Segundo o Ministério das Relações Exteriores de Belarus, os representantes destacaram a "dinâmica positiva" no desenvolvimento da cooperação entre as duas nações. Durante o encontro, foram debatidas áreas consideradas prioritárias para a parceria bilateral, além da ampliação da cooperação em setores de interesse mútuo.

      A chancelaria belarussa informou que Ryzhenkov agradeceu ao diplomata brasileiro pelo trabalho desempenhado e pela contribuição ao fortalecimento das relações entre Belarus e Brasil. O ministro também mencionou avanços no diálogo político, na cooperação comercial e econômica e nas relações bilaterais nas áreas de cultura, ciência e educação.

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