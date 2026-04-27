Autoridade iraniana mantém diálogo com ministros da Rússia e de Belarus

247 - O ministro da Defesa da Rússia, Andrei Belousov, realizou conversas no Quirguistão nesta segunda-feira (27) com o vice-ministro da Defesa do Irã, Reza Talaei-Nik. Segundo a agência Reuters, Belousov reafirmou a posição histórica de Moscou de que a guerra no Oriente Médio deve ser resolvida exclusivamente por meio diplomático, demonstrando confiança de que a Rússia e o país persa continuarão a manter apoio mútuo.

Em paralelo às tratativas, Talaei-Nik também esteve em Belarus, país aliado próximo da Rússia, onde se reuniu com o ministro da Defesa, Viktor Khrenin. De acordo com o Ministério da Defesa de Belarus, o encontro tratou da situação no Oriente Médio.

As autoridades dos dois países afirmaram que a única forma de solução para o conflito seria o retorno ao caminho político e diplomático, com intensificação das negociações. Em comunicado, o ministério destacou que a reunião "confirmou o interesse mútuo de Minsk e Teerã em aprofundar ainda mais sua cooperação conjunta".

Reunião em Moscou

Em Moscou, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, também se reuniu com o ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araqchi. O mandatário russo elogiou o povo iraniano pela resistência diante da pressão dos Estados Unidos e de Israel e afirmou que a Rússia fará tudo o que puder para apoiar Teerã.