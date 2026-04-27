Chanceler do Irã diz que EUA não alcançaram "nenhum de seus objetivos" nas agressões ao país persa

247 - O ministro das Relações Exteriores do Irã, Abbas Araghchi, afirmou nesta segunda-feira (27) que os Estados Unidos "não alcançaram nenhum de seus objetivos" nas agressões contra o país persa. A declaração foi feita durante agenda oficial em São Petersburgo, na Rússia, informa a RT Brasil.

Araghchi também reagiu à declaração do presidente Donald Trump, que afirmou ter saído vitorioso no confronto. O chanceler questionou a coerência da posição dos Estados Unidos ao propor negociações após o impasse. "Então, por que propuseram negociações?", declarou, acrescentando que o Irã enfrenta "a maior superpotência do mundo".

Durante a visita à Rússia, o chefe da diplomacia iraniana indicou que Teerã avalia a possibilidade de diálogo. Ele ainda agradeceu o apoio de Moscou, classificado como "sólido e firme nos momentos difíceis", e descreveu a relação entre os dois países como uma "parceria estratégica do mais alto nível".

Articulação diplomática

Antes de chegar à Rússia, Araghchi esteve em Islamabad, no Paquistão, onde apresentou a posição iraniana ao governo local, que atua como mediador. Em seguida, passou por Mascate, em Omã, onde se reuniu com integrantes do governo omani.

Sobre as viagens, o chanceler afirmou: "O objetivo das minhas visitas é coordenar de perto com nossos parceiros em questões bilaterais e consultar sobre os desenvolvimentos regionais". A declaração foi publicada na sexta-feira (24) na rede social X.

Posição russa

A Rússia tem se posicionado contra as agressões dos Estados Unidos e de Israel ao Irã e afirma estar disposta a contribuir para uma solução diplomática da crise. O chanceler russo, Sergey Lavrov, declarou que Moscou defende os interesses dos países da região afetados pelo conflito.

"A causa fundamental, a agressão americano-israelense, sempre é a chave para uma solução", afirmou Lavrov. Ele também reiterou que o Irã não descumpriu compromissos internacionais relacionados ao seu programa nuclear.

O Kremlin reforçou a necessidade de continuidade das negociações e alertou que uma escalada de violência no Oriente Médio pode trazer impactos econômicos mais amplos. Autoridades russas também lembraram que o Plano de Ação Integral Conjunto, firmado em 2015, foi abandonado pelos Estados Unidos em 2018, durante o primeiro mandato de Donald Trump.