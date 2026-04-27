Em reunião da ONU, Rússia critica ocidente e defende posição do Irã sobre Estreito de Ormuz

247 - A Rússia acusou países ocidentais de hipocrisia durante uma reunião do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas realizada nesta segunda-feira (27), ao defender a posição do Irã sobre possíveis restrições à navegação no Estreito de Ormuz. As informações são da CNN Brasil.

O embaixador russo na ONU, Vassily Nebenzia, afirmou que há uma tentativa de responsabilizar exclusivamente o Irã por tensões envolvendo a passagem de navios no estreito estratégico. Segundo ele, essa leitura distorce os fatos apresentados na discussão internacional.

Críticas ao Ocidente

"Houve uma tentativa de atribuir toda a responsabilidade ao Irã, como se fosse o Irã que atacou seus vizinhos e estivesse deliberadamente obstruindo a navegação no Estreito de Ormuz", disse Nebenzia durante a reunião.

O diplomata russo também argumentou que, em contexto de conflito, países costeiros sob ataque têm direito de adotar medidas de segurança sobre suas águas territoriais. "Em tempos de guerra, um estado costeiro que está sob ataque pode limitar a navegação em suas águas territoriais por motivos de segurança", afirmou.

Veto no Conselho de Segurança

A reunião ocorreu após a Rússia e a China terem vetado, no início do mês, um projeto de resolução no Conselho de Segurança que buscava garantir liberdade total de navegação no Estreito de Ormuz, uma das rotas mais importantes para o transporte global de petróleo.

Além das críticas relacionadas ao Irã, Nebenzia ampliou as acusações ao comparar ações de países ocidentais com pirataria. Ele também citou ataques com drones atribuídos à Ucrânia contra embarcações ligadas à Rússia no Mediterrâneo e o apoio europeu a operações contra navios comerciais russos no Mar Negro.

Acusações de pirataria

"Diferente dos piratas, que levantam suas bandeiras negras com uma caveira e ossos cruzados em seus navios, os países ocidentais estão tentando esconder suas ações ilegais com referências a medidas coercitivas unilaterais", declarou o embaixador.

Ele acrescentou ainda que tais ações seriam disfarçadas por discursos institucionais. "Isto é apenas uma cortina de fumaça, cujo propósito é esconder o fato de que a (União Europeia) está envolvida em um roubo descarado no mar", afirmou Nebenzia.

Navios-tanque foram observados recentemente transitando pelo Estreito de Ormuz, segundo registros de monitoramento marítimo, em meio ao aumento das tensões geopolíticas na região.