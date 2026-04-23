Diplomatas russos criticam novas sanções da União Europeia

247 - Diplomatas da Rússia criticaram as novas sanções adotadas pela União Europeia contra o país em razão do conflito na Ucrânia. A manifestação foi feita nesta quinta-feira (23) por meio da missão russa junto ao bloco europeu. As informações são da agência Reuters.

De acordo com a declaração, citada por agências de notícias russas, as medidas não possuem respaldo jurídico internacional por não terem sido aprovadas pelo Conselho de Segurança da ONU. Os representantes afirmaram que apenas sanções autorizadas por esse órgão seriam legítimas.

"Gostaríamos de lembrar que apenas sanções impostas pela decisão do Conselho de Segurança da ONU são legítimas", diz o comunicado reproduzido pela agência TASS. O texto acrescenta que outras iniciativas seriam medidas coercitivas unilaterais.

Na avaliação dos diplomatas, as sanções também violariam o direito internacional e a Carta das Nações Unidas. A agência RIA informou que a Rússia acusou o bloco europeu de restringir exportações para países que mantêm cooperação com Moscou, classificando a ação como "chantagem econômica" e aplicação extraterritorial de sanções.

O novo pacote de medidas representa a 20ª rodada de sanções adotadas pela União Europeia desde o início do conflito na Ucrânia. A aprovação ocorreu após Eslováquia e Hungria retirarem suas objeções, em meio à retomada do fluxo de petróleo pelo oleoduto Druzhba.

Inicialmente, o bloco pretendia aprovar o pacote em fevereiro, na data que marcou quatro anos do início do confronto.