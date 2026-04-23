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      Rússia critica planos da Finlândia de autorizar entrada e armazenamento de armas nucleares em seu território

      "É confrontação, deve ser percebido assim", afirmou o porta-voz do Kremlin ao comentar sobre a iniciativa do país vizinho

      Dmitry Peskov, (Foto: REUTERS/Ramil Sitdikov/Pool/Foto de Arquivo)

      247 - A Rússia criticou nesta quinta-feira (23) a iniciativa da Finlândia de autorizar a entrada e o armazenamento de armas nucleares em seu território. A reação foi feita pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, após o governo finlandês apresentar a proposta ao Parlamento. As informações são da RT Brasil. 

      Segundo Peskov, o plano representa uma escalada de tensões na região. "É confrontação, deve ser percebido assim", afirmou. Em seguida, acrescentou: "E é uma confrontação de forma concentrada".

      A proposta apresentada pelo governo da Finlândia prevê a possibilidade de permitir a entrada, o transporte e o armazenamento de armamentos nucleares em situações relacionadas à defesa nacional. O texto também abre caminho para maior cooperação com a Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) em questões nucleares.

      De acordo com comunicado oficial, a medida amplia não apenas a atuação da aliança militar no território finlandês, mas também permite acordos bilaterais e multilaterais envolvendo esse tipo de armamento.

      O governo finlandês argumenta que a iniciativa busca alinhar a contribuição do país à política de dissuasão nuclear da OTAN, equiparando sua participação à de outros aliados considerados mais próximos dentro do bloco.

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