Brasil e China avançam em negociações para ampliar comércio em moedas locais

247 - Representantes de Brasil e China avançaram nas negociações para fortalecer a cooperação financeira bilateral, com foco na ampliação do uso de moedas locais nas transações comerciais entre os dois países. As discussões ocorreram durante a 12ª reunião do Subcomitê Financeiro da Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível de Concertação e Cooperação (Cosban).

Segundo informações divulgadas pelo Ministério das Finanças da China e repercutidas pela RT, os dois governos concordaram em aprofundar medidas destinadas a facilitar operações financeiras e comerciais, reduzindo a dependência de moedas de terceiros em negociações bilaterais.

Entre os temas debatidos esteve a criação de mecanismos para apoiar empresas brasileiras e chinesas na abertura de contas em moedas locais. As delegações também discutiram a ampliação do alcance dos acordos de swap cambial entre os dois países e avaliaram a possibilidade de implementar negociações diretas entre o yuan chinês e o real brasileiro.

A delegação brasileira foi liderada pelo vice-ministro da Fazenda, Mathias Alencastro. Já a representação chinesa esteve sob o comando do vice-ministro das Finanças, Liao Min.

Durante o encontro, Liao destacou os desafios enfrentados pelos países em desenvolvimento diante do cenário internacional atual e defendeu uma maior coordenação entre Brasil e China.

"Atualmente, o mundo está entrando em um novo período de turbulência e transformações, e os países em desenvolvimento enfrentam desafios particularmente severos. A China está disposta a trabalhar com o Brasil para fortalecer a comunicação e a coordenação em políticas macroeconômicas, aprofundar a cooperação financeira bilateral prática e ampliar a coordenação e a cooperação no âmbito de mecanismos multilaterais, de modo a trazer mais estabilidade e previsibilidade a um mundo turbulento por meio de seu próprio desenvolvimento econômico estável", afirmou Liao, em declaração reproduzida pelo jornal Global Times.

Por sua vez, Mathias Alencastro ressaltou a importância estratégica da parceria entre os dois países e reiterou o interesse brasileiro em ampliar a colaboração em áreas consideradas prioritárias para o desenvolvimento econômico sustentável.

De acordo com o representante brasileiro, o aprofundamento das relações sino-brasileiras deve contemplar setores como agricultura sustentável, transição ecológica e iniciativas voltadas para a chamada economia do futuro.