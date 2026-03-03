Canadá anuncia fechamento de embaixada na Arábia Saudita

247 - A embaixada do Canadá em Riad, capital da Arábia Saudita, anunciou o fechamento temporário de suas atividades em razão da atual situação de segurança na região., informa a Al Jazeera.

A decisão foi comunicada oficialmente pela missão diplomática, que informou a suspensão imediata do atendimento ao público.

Segundo o comunicado, a representação canadense permanecerá fechada “devido à atual situação de segurança”. Como consequência, todos os agendamentos presenciais estão cancelados até sexta-feira, 6 de março. Não foram detalhados, no anúncio, os fatores específicos que motivaram a medida. O fechamento ocorre no contexo da instabilidade crescente no Oriente Médio, marcado pela guerra dos EUA e Israel contra o Irã e da sua expansão como conflito regional.

A suspensão temporária dos serviços presenciais pode impactar cidadãos canadenses que residem ou transitam pela Arábia Saudita, especialmente aqueles que dependem de atendimento consular direto.Até o momento, não há informação oficial sobre quando as atividades presenciais serão plenamente retomadas, além do prazo inicial indicado no comunicado.

A representação canadense não detalhou se os serviços remotos seguirão disponíveis durante o período de fechamento.