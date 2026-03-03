TV 247 logo
      Buscar
      AI Gemini

      Resumo premium do artigo

      Exclusivo para assinantes

      Síntese jornalística com foco no essencial, em segundos, para leitura rápida e objetiva.

      Fazer login
      HOME > Mundo

      Canadá anuncia fechamento de embaixada na Arábia Saudita

      Missão diplomática suspende atendimentos presenciais até 6 de março em meio à deterioração do cenário regional

      Mark Carney (Foto: REUTERS/Denis Balibouse)

      247 - A embaixada do Canadá em Riad, capital da Arábia Saudita, anunciou o fechamento temporário de suas atividades em razão da atual situação de segurança na região., informa a Al Jazeera.

      A decisão foi comunicada oficialmente pela missão diplomática, que informou a suspensão imediata do atendimento ao público.

      Segundo o comunicado, a representação canadense permanecerá fechada “devido à atual situação de segurança”. Como consequência, todos os agendamentos presenciais estão cancelados até sexta-feira, 6 de março. Não foram detalhados, no anúncio, os fatores específicos que motivaram a medida. O fechamento ocorre no contexo da instabilidade crescente no Oriente Médio, marcado pela guerra dos EUA e Israel contra o Irã e da sua expansão como conflito regional.

      A suspensão temporária dos serviços presenciais pode impactar cidadãos canadenses que residem ou transitam pela Arábia Saudita, especialmente aqueles que dependem de atendimento consular direto.Até o momento, não há informação oficial sobre quando as atividades presenciais serão plenamente retomadas, além do prazo inicial indicado no comunicado.

      A representação canadense não detalhou se os serviços remotos seguirão disponíveis durante o período de fechamento.

      Artigos Relacionados

      Tags