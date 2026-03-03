Embaixada dos EUA em Riad é incendiada após retaliação iraniana (vídeo)

247 – A embaixada dos Estados Unidos em Riad, capital da Arábia Saudita, foi atingida por dois drones na manhã desta terça-feira (3), provocando um incêndio de grandes proporções, segundo informou o Ministério da Defesa saudita. As informações foram divulgadas pela agência Reuters, que citou comunicado oficial publicado na rede X pelas autoridades do reino.

The Iranian missile impact on the U.S. Embassy in the Saudi capital, Riyadh. pic.twitter.com/jlgLY44CcW March 3, 2026

De acordo com o Ministério da Defesa da Arábia Saudita, os drones foram interceptados pelas defesas aéreas do país, mas ainda assim atingiram o complexo diplomático norte-americano, resultando em “um incêndio limitado e alguns danos materiais”, conforme avaliação inicial. Não houve registro de feridos.

Explosão e fumaça na região diplomática

Três pessoas familiarizadas com o caso relataram à Reuters que uma forte explosão foi ouvida nas primeiras horas da manhã e que chamas puderam ser vistas nas dependências da embaixada. Uma dessas fontes afirmou que o fogo foi de pequenas proporções.

Imagens registradas por celular mostraram veículos circulando nas proximidades do Bairro Diplomático de Riad, onde estão localizadas diversas missões estrangeiras. Também foi possível ver fumaça preta subindo sobre a área.

Segundo duas das fontes ouvidas pela Reuters, não houve vítimas porque o prédio estava vazio no momento do ataque, ocorrido durante a madrugada.

Alerta a cidadãos norte-americanos

Após o incidente, a embaixada dos Estados Unidos emitiu um aviso de “shelter in place” — recomendação para que as pessoas permaneçam abrigadas onde estão — direcionado a cidadãos norte-americanos em Riad, Jidá e Dhahran. O comunicado também orientou que se evite comparecer à embaixada até novo aviso, em razão do ataque às instalações.

Um porta-voz da embaixada não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário feitos pela Reuters. O escritório de mídia do governo saudita também não se manifestou até o momento da publicação da reportagem original.

Escalada regional após ataques ao Irã

O ataque à embaixada ocorre em meio à intensificação dos confrontos no Oriente Médio. Segundo a Reuters, o episódio se dá após uma série de ataques com mísseis e drones atribuídos ao Irã contra países do Golfo que abrigam bases militares dos Estados Unidos.

Essa ofensiva iraniana teria sido desencadeada depois de bombardeios realizados no sábado pelos Estados Unidos e por Israel contra o Irã, ampliando o risco de um conflito regional de maiores proporções.

Até o momento, a Reuters informou que não conseguiu confirmar de forma independente as circunstâncias detalhadas do incidente em Riad.

A situação eleva ainda mais a tensão na região do Golfo, estratégica para o fornecimento global de energia e para a presença militar norte-americana no Oriente Médio, enquanto governos acompanham atentamente os desdobramentos de mais um capítulo na escalada entre Washington, Teerã e seus aliados regionais.