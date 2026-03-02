Ataques dos EUA e Israel assassinam 742 civis no Irã, entre eles 176 crianças, diz ONG

247 - Os ataques aéreos realizados pelos Estados Unidos e Israel contra o Irã desde sábado (28) resultaram na morte de 742 civis, segundo levantamento da ONG de direitos humanos Hrana (Human Rights News Agency). A organização também registrou 971 feridos e mantém sob investigação outras 624 mortes. As informações são do jornal Folha de São Paulo.

Entre as vítimas, estão 176 crianças, sendo que a maior parte morreu na escola primária bombardeada em Minab, no sul do país. Outras 115 crianças ficaram feridas na mesma ação. A ONG informou que utilizou dados de campo, contatos locais, fontes médicas e de emergência, além de imagens, vídeos e declarações oficiais para confirmar os números.

Alvos civis atingidos

O conflito também atingiu áreas civis e instalações não militares. Foram contabilizados 28 alvos atingidos, incluindo duas áreas residenciais em Teerã, uma mesquita em Karaj e um escritório do governo regional em Rey. Entre os mortos confirmados nesta segunda-feira, 11 eram militares. A Hrana destacou que todos os incidentes passam por um processo de revisão interna antes da divulgação.

Israel afirma não ter realizado operações na região da escola, e o Centcom (Comando Central das Forças Armadas dos EUA) informou que ainda verifica incidentes envolvendo "danos a civis". Vídeos e imagens compartilhados em redes sociais mostram que a escola atingida em Minab estava localizada nas proximidades de um centro da Guarda Revolucionária iraniana.

O conflito ocorre em meio a tensões na região, com ataques e agressões que colocam civis em risco direto. A ONG mantém boletins diários atualizando mortes e ferimentos em função das operações militares.