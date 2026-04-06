Cessar-fogo temporário não atendeu às condições do Irã

247 - A possibilidade de um cessar-fogo de 45 dias no atual conflito envolvendo o Irã tem sido analisada com forte ceticismo por setores ligados à estratégia militar do país, que rejeitam qualquer trégua temporária que mantenha o que classificam como “sombra da guerra”. A proposta não atenderia às condições consideradas essenciais por Teerã para o encerramento definitivo das hostilidades. A análise é da agência iraniana Tasnim News.

De acordo com reportagem do site Axios, mediadores estariam tentando estabelecer uma pausa temporária de 45 dias no conflito, durante a qual negociações poderiam ocorrer.

Segundo a avaliação da Tasnim, a proposta de cessar-fogo não eliminaria o estado de tensão, mantendo o ambiente de guerra mesmo durante o período de trégua. A análise sustenta que esse tipo de medida poderia favorecer os adversários ao permitir reorganização militar e recuperação estratégica, sem oferecer garantias concretas de fim do conflito.

O texto também aponta desconfiança em relação à origem da informação, destacando que o Axios é visto como um veículo associado a operações psicológicas vinculadas ao Mossad nos Estados Unidos, especialmente em temas relacionados ao Irã. Nesse contexto, a divulgação da proposta seria interpretada como parte de uma estratégia mais ampla.

Ainda segundo a análise, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, poderia estar buscando recuar de uma escalada de tensões pela terceira vez, diante da percepção da firme disposição iraniana de responder a qualquer ataque contra infraestrutura estratégica, como usinas e instalações essenciais.

O Irã já manifestou anteriormente oposição a cessar-fogos temporários, incluindo uma proposta recente de trégua de 48 horas. Para as autoridades iranianas, esse tipo de pausa favorece os adversários, que estariam pressionados pelo desgaste do conflito e tentariam utilizar o intervalo para recompor recursos militares e reposicionar suas forças.

A análise reforça que um cessar-fogo sem garantias concretas contra novas agressões não atende aos critérios definidos por Teerã para o fim da guerra. Entre essas condições estariam compromissos firmes que impeçam futuras ações militares por parte dos Estados Unidos e de Israel, considerados inimigos estratégicos pelo país.

Outro ponto destacado é a questão do Estreito de Ormuz. Qualquer rearranjo na região após o conflito não permitirá o retorno ao cenário anterior à guerra, indicando mudanças estruturais na dinâmica geopolítica e econômica da área.